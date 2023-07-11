新品種多+深加工業 茂名荔枝 四季都吃得到

進入盛夏，「中國荔鄉」廣東茂名的荔枝採收按下了暫停鍵。但該市荔枝主產區高州和電白，荔枝業態發展依然如火如荼，不僅還有待收的「八月紅」荔枝鮮果，荔枝深加工業也正積極推進。

中新社報導，據茂名市農業農村局9日介紹，近年來，經過技術改良、接種，茂名培育出比「三月紅」荔枝更早的特早熟新品種「香蜜早」和「科技一號」，荔枝鮮果採摘打破夏季限定，加上荔枝深加工業的創新發展，該市已探索出一條延長荔枝生命力的產業進階之路。

茂名市電白區馬踏鎮建昌種養專業合作社負責人梁平說，香蜜早荔枝於2020年完成基因測序，2021年開始投產上市。2.5千克香蜜早荔枝的省內包郵價為168元（人民幣，下同），30多顆一盒大果則賣到280元。

據瞭解，隨著香蜜早、冰荔、觀音綠、井崗紅糯、嶺豐糯、仙進奉、鳳雞頭、新球蜜荔、無核荔、大丁香這些荔枝新品種的陸續推廣種植，茂名荔枝的成熟期將從3月一直延長到8月。

茂名市農業農村局相關負責人稱，除荔枝採摘期後延，得益於科技創新，茂名荔枝深加工業也常年紅火，蓬勃發展。一年前在高州投產的廣藥王老吉廣東荔枝（茂名）產業園，集荔枝清汁生產、荔枝飲料罐裝生產為一體，年產值約4億。如今，茂名荔枝深加工產品已達30多種，僅電白區荔枝鮮果年加工能力就達到6萬噸，一年四季吃上荔枝成為現實。