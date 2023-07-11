引導銀行對民企融資 發改委推行投貸聯動

為了促進民間投資，並擴大有效投資，大陸發改委與四大國有銀行在內共七家銀行共同簽署「投貸聯動」試點合作機制框架協議，通過投資在線平台與銀行信貸系統的互聯共享，推動政府政策支持和銀行融資服務共同合作。意味由官方引導銀行融資，解決民企融資難問題。

投貸聯動指的是具有不同風險偏好和收益要求的金融機構，針對不同成長階段的企業提供差異化的投融資需求，並建立緊密的利益共同體。在該共同體平台上針對訊息、渠道、產品等不同層面展開合作。

大陸發改委消息指出，參與簽約的有國家開發銀行、中國農業發展銀行、中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行、中信銀行等七家銀行。

一段時間以來，儘管大陸官方不斷鼓勵銀行針對民企融資，希望銀行將金融活水用到實處，但許多銀行礙於訊息不足，加上風險意識較高，因此保守謹慎，而該試點合作機制，將通過投資在線平台與銀行信貸系統的互聯共享，讓銀行融資有政府政策引導。

會議還指出，投貸聯動試點合作機制各參與方要密切合作，高質量做好投貸聯動試點合作機制各項工作。