禁團令年底解除 難

經濟日報／ 記者楊文琪／台北報導

2023台北國際夏季旅展」將14至17日於台北世貿一館開展，這是睽違三年半後首次有大陸旅遊業者參加台灣所舉辦的旅展，為兩岸旅遊交流開啟新契機。不過，兩岸政治氣氛不佳，觀光小兩會依然沒有往來，有業者悲觀的認為今年底禁團令應該不會解除，業者組團赴大陸的期望已破滅。

據了解，這次的旅展主辦單位台灣旅遊交流協會、品保協會除了邀請大陸旅遊業者，還邀請多位大陸省市旅遊主管官員來台進行交流，合計人數近150人，但行政院陸委會僅同意大陸旅遊業者來台，所有省市旅遊局的官員都不予核准。

兩岸旅遊業者開始展開交流，但由兩岸官方各自成立的台旅會、海旅會（即觀光小兩會），迄今都未聯繫安排見面，旅遊業者寄望今年8月在安徽召開的「兩岸旅遊聯誼會」，觀光小兩會的會長或秘書長可利用該場合見面，為未來恢復兩岸觀光往來交換意見，但我台旅會相關主管表示，並未收到邀請，也應該不會前往。

業者認為，兩岸政治氣氛不佳，恐怕要等到明年總統大選結束，政治情勢明朗後，才可能有轉機，今年可開放組團赴陸旅遊的期望，恐怕無望了。

旅展 主管 聯誼

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