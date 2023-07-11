陸旅遊業來台交流人數 腰斬

2023台北國際夏季旅展本周五在世貿一館登場，這次旅展也是疫後兩岸最大規模的旅遊交流場合。但據了解，由於我方不允許受邀的大陸九省旅遊官員來台，連帶影響大陸旅遊業者來台參展意願，儘管我方聯審會核准134名業者來台，最後只有65位業者報名參展。大陸旅遊業者最終來台人數等於「腰斬」。

台北國際夏季旅展是由台灣旅遊交流協會和品保協會主辦，將在14日到17日登場。今年原本邀請大陸福建、浙江、江蘇、海南、黑龍江、河南、陝西、湖北與山西等九省旅遊官員和業者來台參與。不過，陸委會、移民署和觀光局於6月27日舉行聯審會決定，在主辦方提出的212名申請人中，扣除大陸官員，只允許134名大陸業者來台。

由於我方不同意大陸旅遊官員來台，連帶造成許多大陸業者也取消來台，最後只有65位業者報名參展，與獲得許可來台的134人相較，人數幾乎減少了一半。

觀光局前局長、台灣旅遊交流協會理事長賴瑟珍昨天證實，2023台北夏季旅展將有來自大陸九省旅遊業者共65人、表演人員十餘人，共70餘人來台，是疫後兩岸最大規模的旅遊交流展。

賴瑟珍說，雖然大陸官員無法來台，仍感謝陸委會、移民署和交通部，允許134位業者和表演人員來台，大陸海旅會、國台辦也第一時間正面回應。她表示兩岸業者恢復交流，台北夏季旅展是第一步，將為未來兩岸旅遊合作帶來更多可能和希望，「有來有往，大家就不會愈走愈遠」。

被問到由於大陸官員無法來台，也連帶影響業者來台意願，賴瑟珍說，兩岸要恢復全面交流，需要時間，在此之前，還有很多事情可做。例如她稍早與陸委會商談提及，可否先展開兩岸旅遊界交流，如開放小三通、專業人士交流、商務人士旅遊等。

她提到4月曾率團訪問北京，向陸方表達，希望循序漸進恢復兩岸旅遊交流，獲得明確肯定的答覆。自北京回台後，她就以專案申請，推動本次旅展。