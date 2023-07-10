6月中國汽車經銷商庫存水平進入合理範圍

中國汽車流通協會10日發布最新「汽車經銷商庫存」調查結果：2023年6月汽車經銷商綜合庫存系數為1.35，月減22.4%，年減0.7%，庫存水平已在警戒線以下。

中新社報導，中國汽車流通協會表示，中央及地方促消費政策在6月不斷加碼，新能源汽車下鄉的推動、地方補貼的接力等進一步加速釋放汽車消費需求。加上廠商及經銷商衝刺上半年業績，終端優惠力度加大，同時各地車展的舉辦等都提振了6月汽車銷量。在政策和促銷的雙重作用下，經銷商客流及成交情況明顯好轉，庫存水平大幅下降，進入合理範圍。

其中，高端豪華和進口品牌汽車庫存系數為0.87，月降35.6%；合資品牌汽車庫存系數為1.49，月降23.2%；自主品牌汽車庫存系數為1.43，月降14.9%。

中國汽車流通協會稱，7月車市進入傳統淡季，多個省市的促消費政策在6月底結束，加上5、6月超強促銷力度，稀釋7月至8月的潛在銷量。由於進入高溫季，消費者到店購車人數將減少，進而對成交量有一定影響。

此外，預計7月的促銷力度將有所回收，汽車銷售價格繼續趨於平穩。6月發佈新能源汽車購置稅兩免兩減政策，明確未來兩年的政策預期，有利於新能源汽車持續穩定增長。綜合來看，預計7月汽車銷量同比有望正增長，比6月或有小幅度下降。

中國汽車流通協會建議，經銷商要根據實際情況，理性預估實際市場需求，合理控制庫存水平。