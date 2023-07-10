快訊

比ChatGPT還快！Threads發布僅5天用戶就破億 大部分歸功於「它」

與Joeman近3年情斷 妮婭親揭分手原因：不再耽誤彼此

男被押走斷頸丟包醫院身亡 虐殺畫面曝光家屬要求公道

聽新聞
test
0:00 / 0:00

6月中國汽車經銷商庫存水平進入合理範圍

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
6月中國汽車經銷商庫存水平進入合理範圍。圖為位於吉林長春的中國一汽紅旗製造中心。 （中新社）
6月中國汽車經銷商庫存水平進入合理範圍。圖為位於吉林長春的中國一汽紅旗製造中心。 （中新社）

中國汽車流通協會10日發布最新「汽車經銷商庫存」調查結果：2023年6月汽車經銷商綜合庫存系數為1.35，月減22.4%，年減0.7%，庫存水平已在警戒線以下。

中新社報導，中國汽車流通協會表示，中央及地方促消費政策在6月不斷加碼，新能源汽車下鄉的推動、地方補貼的接力等進一步加速釋放汽車消費需求。加上廠商及經銷商衝刺上半年業績，終端優惠力度加大，同時各地車展的舉辦等都提振了6月汽車銷量。在政策和促銷的雙重作用下，經銷商客流及成交情況明顯好轉，庫存水平大幅下降，進入合理範圍。

其中，高端豪華和進口品牌汽車庫存系數為0.87，月降35.6%；合資品牌汽車庫存系數為1.49，月降23.2%；自主品牌汽車庫存系數為1.43，月降14.9%。 

中國汽車流通協會稱，7月車市進入傳統淡季，多個省市的促消費政策在6月底結束，加上5、6月超強促銷力度，稀釋7月至8月的潛在銷量。由於進入高溫季，消費者到店購車人數將減少，進而對成交量有一定影響。

此外，預計7月的促銷力度將有所回收，汽車銷售價格繼續趨於平穩。6月發佈新能源汽車購置稅兩免兩減政策，明確未來兩年的政策預期，有利於新能源汽車持續穩定增長。綜合來看，預計7月汽車銷量同比有望正增長，比6月或有小幅度下降。

中國汽車流通協會建議，經銷商要根據實際情況，理性預估實際市場需求，合理控制庫存水平。

庫存

相關新聞

延長開發商貸款償還期限 北京出手救低迷房地產市場

大陸官方救房市再出招，擴大房產政策期限範圍，將支持資金短缺的地產開發商及狀況慘澹的房地產業，政策包括允許貸款償還期限延長...

傳銷風波後捲土重來？ 藝人張庭公司增資至300萬美元

在傳銷風波後，藝人張庭期下公司上海勝極生物科技有限公司發生工商變更，註冊資本由10萬美元增至300萬美元。貌似仍持續經營...

中國債務GDP近3倍深陷困境 房地產地方債是肇因

近年來，中國債務數字一直和經濟成長一同上升。但經濟衰退使中國頓時陷入債務困境。美媒報導，過度建設後跌價的房地產，加上地方...

葉倫在北京與美商說了什麼？中國美國商會揭露內容

美國財政部長葉倫已結束到大陸4天訪問行程，不過相關內容仍持續受到關注，而中國美國商會最新揭露的訊息指出，葉倫7日在座談會...

葉倫結束4天訪問 陸學者：能解決多少問題還很難說

美國財政部長葉倫9日結束在大陸4天的訪問，這趟訪問成果深受各界關注，而大陸學者認為，只是溝通是沒有意義的，能解決多少問題...

6月中國汽車經銷商庫存水平進入合理範圍

中國汽車流通協會10日發布最新「汽車經銷商庫存」調查結果：2023年6月汽車經銷商綜合庫存系數為1.35，月減22.4%...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦