輝達A800晶片在大陸一天一個價 經銷商惜售漲三成

AI晶片巨頭輝達在中國大陸市場銷售的A800晶片近期價格出現大幅上漲，輝達在中國一家代理商透露，現在輝達A800晶片一天一個價，如果購買量多的話可以人民幣10多萬元/片，少的話沒有人民幣11萬元/片拿不到，考慮到禁售傳聞，大家都比較惜售，光是這一個多禮拜以來漲幅20%-30%。

美國媒體日前傳出美國商務部可能最快在7月初採取行動，禁止輝達等晶片製造商在事先未獲得許可證的情況下，向中國和其他相關國家的客戶出口晶片。

澎湃新聞報導，外界認為，輝達專供中國的A800晶片，在無許可證的情況下也可能被禁售。A800是輝達在2022年第3季推出的特供中國版的顯卡（GPU）晶片。

輝達首席財務長克雷斯曾表示，從長遠來看，如果實施禁止向中國出售我們的資料中心圖形處理單元（GPU）的限制措施，將導致美國產業永久喪失在全球最大市場之一競爭和領先的機會，並對我們未來的業務和財務業績產生影響。

不過，輝達A800系列晶片原本在中國市場就面臨供應緊缺問題。今年，MWC上海展上，聯想集團展台上在重點位置展出了搭載了輝達A800晶片的高端伺服器，相關人士表示，這款伺服器供應非常緊張，現在下單需要10個月左右才能有貨。

新華三集團副總裁、運營商事業部總經理何寧表示，搭載輝達晶片的高端伺服器供應還是非常緊張的，供貨週期在30周左右。

不過前述輝達代理商表示，目前手裏還是有些現貨，如果數量不大的話還是可以供應的，建議要買的話就早點入，後期價格只會更高。

新型晶片分銷平台晶片超人創始人兼CEO花姐表示，受到可能禁售傳聞影響，近期輝達A800晶片確實價格在上漲，市場想買的話還是有些存貨的。

今年以來，ChatGPT等各類大模型不斷推出，這些大模型訓練需要大量的AI晶片，拉升輝達AI晶片出貨，也助推輝達總市值登上1兆美元。