地緣政治緊張侷勢加劇 中國大陸晶片設備進口額下滑

集微網消息，據電子時報報導，由於美國的晶片管制，以及日本和荷蘭對晶片製造設備出口的嚴厲限制，中國大陸半導體製造業的進步將面臨放緩。從2022年第四季度開始，中國大陸半導體設備進口出現下降。

中國大陸半導體設備進口情況：

圖源：電子時報

根據國際貿易中心（ITC）提供的數據，中國大陸半導體製造設備2022年貿易逆差超過271億美元。同年，中國大陸進口半導體設備價值311億美元，其中日本、美國、韓國、荷蘭、台灣和新加坡佔進口總量的近90%。其中，日本是中國最大的設備進口國，約佔進口總量的30%。

海關總署的數據顯示，2022年中國大陸半導體設備進口總額347.2億美元，同比下降15.3%；出口總額41.2億美元，同比上漲13.1%；貿易逆差306億美元，同比下降18.1%。

從數據來看，2022年中國大陸設備進口額較2021年有明顯下降；出口額穩步提升，但增長幅度較2021年仍然有所回落。總體來看，設備進口額遠大於設備出口額，對設備進口依賴程度明顯。

電子時報數據顯示，2022年10月美國實施全面出口限制後，中國大陸當年第四季度半導體設備進口環比下降24.4%。這種下降在2023年第一季度進一步加深，較上年同季度下降28.1%。鋻於半導體製造的復雜性和關鍵設備的不可或缺性，製造商對晶片機器進口的嚴重依賴增加了中國半導體行業中斷的風險。

DIGITIMES Research分析師Jim Chien表示，技術封鎖將導致中國大陸晶片產量下降，從而減少對矽晶圓的需求。因此，國外半導體設備和材料供應商的收入將受到影響。以東京電子為例，其半導體設備業務嚴重依賴中國大陸市場作為其主要收入來源，而日本則是中國大陸矽片的主要供應商。日本政府未來半導體和晶片設備出口政策的走向將對中日兩國晶片製造商產生重大影響。（校對/趙月）