大陸面臨通縮威脅 6月CPI年比持平、PPI創七年最大降幅

儘管大陸官方一直不承認，但中國經濟面臨的通縮威脅卻日益明顯。根據大陸國家統計局最新公布的數據，大陸6月消費者物價指數（CPI）持續回落，和去年同期相比已呈零增長。生產者物價指數（PPI）和去年同期相比則大跌5.4%，創近七年半以來最大跌幅。

學界一般認為，通縮對經濟的傷害遠大於通膨，甚至有比喻稱，「如果說通膨是一場重感冒，通縮就是癌症」。

大陸6月CPI由前一個月上漲0.2%轉為持平。其中，食品價格上漲2.3%，豬肉價格下降7.2%，降幅比前一個月擴大4.0個百分點；非食品價格則由上月持平轉為下降0.6%。

仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟對上海第一財經分析，6月CPI年比由上漲轉為持平，主要是受消費淡季和供過於求帶來的豬肉價格降幅擴大、服務價格漲幅回落，以及PPI傳導影響工業消費品價格下降所致。

龐溟認為，考慮到去年夏季豬肉價格的快速衝高，今年第3季，大陸食品價格和CPI走勢仍可能受豬肉價格拖累承壓。

非食品中，服務價格年比上漲0.7%，漲幅回落0.2個百分點；工業消費品價格下降2.7%，降幅擴大1.0個百分點，其中能源價格下降9.3%，扣除能源的工業消費品價格下降0.5%，降幅均有所擴大。

財信研究院副院長伍超明指出，大陸服務需求在持續恢復，但恢復力度仍有較大空間。當前制約服務價格上漲的因素複雜多元，但從居民微觀主體的行為來看，與居民就業和收入預期有待提振，居民在服務支出方面的消費能力和消費意願相對比較謹慎關係密切。

PPI方面，受石油、煤炭等大宗商品價格繼續回落，以及去年同期比較基期較高等因素影響，大陸6月PPI月比、年比均呈下降。

從年比看，大陸6月PPI下降5.4%，降幅比上月擴大0.8個百分點，創2015年12月以以來最大降幅。

龐溟稱，這除與大宗商品價格繼續下降及高基期的持續拉低等因素外，也反映出地產和建築鏈條動能及工業生產強度仍偏弱的現實。他預期，PPI年比跌幅應該已經觸底，預計下半年PPI年比跌幅可望逐步收窄。

伍超明則認為，目前大陸國內需求仍屬「恢復性增長」，需求不足仍是突出矛盾，今年下半年PPI很可能仍將持續呈現負增長。

大陸國家統計局指出，PPI降幅擴大，主要是受到國際國內多重因素共同作用，以及去年同期基期較高等因素影響。PPI降幅擴大，將加大企業經營壓力，不利於企業效益改善。

大陸國家統計局表示，下階段，要著力恢復和擴大需求，加快現代化產業體系建設，推動生產和需求實現更高水平動態平衡，帶動工業品價格回到合理水平，促進工業平穩健康發展。