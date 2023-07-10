福建恢復協助台船員取得陸適任證書 可在國際航線工作

綜合中新網與廈門日報報報導，受疫情影響中斷三年後，中國大陸正式恢復台灣船員申請換發大陸船員證書補差培訓項目，首期培訓於7月8日在廈門集美大學開班，共有18名台灣船員參加。

這18名台灣船員經過為期十天的培訓並考試合格後，即可取得由福建海事局頒發的大陸船員適任證書，憑此能在大陸及各類國際航線船舶上任職工作。

廈門日報指出，8日，2023年第一期台灣地區管理級船員適任培訓班在集美大學開班。新模式下，培訓課程的時間由原先的30天左右壓縮至10天。

台灣船員前期完成線上理論課程培訓，再赴廈門完成線下實操課程和考試合格後，即可取得由福建海事局頒發的大陸船員適任證書。該證書被國際海運界承認，能彌補僅持台灣簽發證書在國際船員市場無法正常就業的不足。

中新網表示，廈門海事局為本次參訓的18名台灣船員開通了「綠色通道」，高效辦理信息採集登記等相關工作，後期還將實施培訓全過程指導監管，促進培訓高質量開展。

福建海事局船員管理處副處長林祥仲指出，憑借特有的區位優勢和優質培訓資源，集美大學是目前中國大陸唯一的台灣船員換發大陸船員證書培訓點。

經大陸交通運輸部海事局授權，福建海事局2013年以來陸續開展履約過渡期補差培訓、適任證書知識更新培訓、適任證書補差培訓十餘期，為430多名台灣民眾在大陸參加船員培訓、考試和申領大陸船員證書提供便利，暢通台灣船員在大陸就業工作的渠道，也為台灣船員走向世界提供支持。