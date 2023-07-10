大陸造車新勢力又一家倒閉了 奇點汽車申請破產審查

大陸造車新勢力又有一家倒閉了，近日傳出消息，安徽奇點汽車現在被一眾債權人申請破產審查。

據澎湃新聞報導，大陸全國企業破產重整案件信息網顯示，安徽奇點智慧新能源汽車有限公司新增一則「破產審查」資訊，案號為（2023）皖07破申3號，案件類型為「破產審查案件」，申請人為鐘文明等10人，被申請人為安徽奇點智慧新能源汽車有限公司。經辦法院為安徽省銅陵市中級人民法院。

此前，奇點汽車就已經被曝大規模欠薪、資不抵債，被法院強制執行。創業 9 年，奇點最初被安徽銅陵、湖南株洲、江蘇蘇州等地方政府投資，還是老東家360周鴻禕投的第一家造車新勢力，前前後後公開的融資一共人民幣170 億元。

奇點汽車註冊成立於2014年，同年誕生的新能源造車企業還有蔚來、理想、小鵬，奇點汽車與大陸國內造車新勢力三巨頭站在了同一起跑線上。

據陸媒報導，奇點汽車生產基地規劃了三個，城市展廳也一度熱熱鬧鬧，甚至跨界搞起了商用車、兩輪電動車。但奇點的汽車，卻從來沒有量產交付過一輛。也就是說，儘管和「蔚小理」同一時期創辦，但直至進入破產的這一天，奇點還是一個「造車練習生」。

今年以來，二線新勢力車企紛紛傳出停產、欠薪或關停店消息。今年3月，有媒體報導稱，位於海南省海口市的威馬汽車4S店全部關門，由於找不到售後，沒有配件，2000位車主保養維修難。

同樣今年3月，上海青浦區消保委曾在其官方微信公眾號上發布資訊稱，威馬汽車或經營異常，消費者謹慎購買。與此同時，威馬汽車資金鏈緊張的消息也頻出，員工降薪、停產等負面傳聞也多次登上熱搜。3月7日，威馬汽車曾公開表示，正在全力開展復工復產。

距離宣布全力開展復工復產僅三個月，威馬汽車又再傳不利消息。今年6月29日，《證券日報》記者從接近公司人士處獲悉，在此前縮小工資發放範圍後，威馬6月再次停薪。

威馬汽車並不是今年唯一一家遭遇運營危機的新勢力車企。第一財經3月31日曾獨家披露天際汽車停工停產，員工將按最低工資標準發放生活費；愛馳汽車則已經連續兩月延遲發放工資；雷丁汽車已申請破產。

今年6月27日，東安動力公告稱，公司已向法院提起訴訟，要求天際汽車支付貨款人民幣1611.23萬元並承擔遲延付款利息；而曾斬獲七輪融資，投資方不乏寧德時代、滴滴出行等明星企業的江西上饒某新能源車企，此前也被曝「員工需墊付社保和公積金」，陷入經營困局。

澎湃新聞報導，奇點汽車不是第一家瀕危的造車新勢力，也不會是最後一家。截至2022年底，註冊在案的中國汽車品牌有391家，而年銷超過1萬台的只有37家，行業普遍認為，最終活下來的品牌會壓縮到20-30家。

有分析指出，中國汽車行業洗牌加速，目前中國汽車市場現存148個汽車品牌，其中中國品牌114個，外資品牌34個，其中20%的頭部企業掌握著超過90%的市佔。

長安汽車董事長朱華榮曾表示，未來三年內，中國市場或有70%的品牌面臨「關停並轉」。廣汽集團董事長曾慶洪也指出，中國汽車市場未來可能只剩下5個玩家。