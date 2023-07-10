陸前財長建議增加人民幣2兆元財政赤字 補貼中小企業

中國財政學會會長、大陸財政部前部長樓繼偉建議，中國大陸應增加1.5至2兆元人民幣的財政赤字，主要用於對中小企業的費用進行階段性補貼。

據官媒《中國日報》報導，樓繼偉8日在「全球財經論壇」演講中指出，如不出意外，中國今年的全年經濟增長將會超過5%，考慮去年基期僅3%，經濟運行仍將低於潛在增速水平，不利於保持充分就業，

為此，他建議及時調整財政預算，增加人民幣1.5兆元到2兆元赤字，主要是增加中央財政赤字，大部分用於對中小企業房租、水電、利息等進行階段性補貼。

據報導，粗略測算，今年大陸財政預算赤字約人民幣3.88兆元，赤字率按3%安排。若中國大陸今年再增加人民幣1.5至2兆元赤字，意味著中國今年赤字率將提升至4.16%至4.55%左右。

樓繼偉說，使用中央財政資金發放消費券也是擴大需求的可能政策選項，但最關鍵的政策抓手仍在於保市場主體。他說：「最重要的還是保住中小微企業，他們正常運營，他們能夠擴大和提供就業崗位，這就是最重要的。」

樓繼偉指出，通過債務置換化解地方政府債務風險會引發道德風險，導致地方債務規模越來越大，要守住中央「堅決不救」的底線，通過債務展期、出售資產等方式逐步化解風險。「我們做過債務置換，現在（債務規模）比那時越來越大，再做一次會更大，不能再做。」

他指出，不預計地方政府債務會出現大規模暴雷，並稱目前渲染地方債風險給政策施加壓力的傾向有所抬頭。

針對大陸房地產市場風險化解，樓繼偉建議，應取消房地產限貸、限購政策和對房價漲跌的限制，以幫助房地產市場需求恢復。此外，可宣布未來適時徵收房地產稅，明確基礎扣除政策，例如每戶根據家庭人數和城鎮居民人均居住面積計算可免徵稅的房產面積，在抑制炒房的同時保障剛性改善性住房需求。

樓繼偉表示，預計取消限購限貸政策不會扭轉房地產市場調整態勢，房地產高庫存、高房價、金融高循環的結構性問題仍需慢慢調整。