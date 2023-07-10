兩岸微流行／天津鹽田光電場 全球最大

全球最大鹽田太陽光電場，七月初在大陸天津正式併網發電。這座光電場位於天津濱海新區長蘆鹽場，占地面積兩萬畝，相當於一八六八個足球場大小。發電容量號稱「百萬千瓦級」，每年可提供十五億度清潔電力，約可滿足一五○萬戶家庭一年的用電量，有效減少約一二五萬噸二氧化碳排放。

綜合央視、IT之家報導，此光電場由中國華電打造，透過鹽田上架搭建的光伏（太陽能）組件，滿足發電、曬鹽、水產養殖「一地三用」，大幅提高單位面積產值效益。

據報導，與其他光電場不同，此處太陽能板陣列離岸間距十五公尺，前後間距達到十四公尺，幾乎是其他光電場的兩倍之多，因而能把光電板對水面的遮擋，以及對鹽業生產的影響降到最低。

此處太陽能面板傾斜度約在三、四十度左右，此區域內的面板斜度設定在十七度。中國華電指出，十七度角是經由光電場所在緯度與太陽入射角度等參數，交叉推算而得，十七度對水面的遮擋最小，就是最佳角度。

另外，太陽能板兩面都可發電，除了朝上的那面可直接吸收陽光進行電能轉換，朝下那面也可吸收水面反射上來的陽光，這一設計將提升百分之五至七的發電效率。

中國華電表示，這座光電場是在保證「土地性質不變、鹽田收益不降、生態環境不變」的前提下，打造結合「綠色能源、特色鹽業」於一體的生態友好體系。項目負責人楊帆指出，電場在實行「三合一」產業模式的同時，也能進一步提升大陸華北電力保供能力，促進綠色能源結構轉型。