世界人工智能大會 簽約投資288億

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

以「智聯世界 生成未來」為主題的2023世界人工智能大會8日在上海閉幕。上海市經濟和信息化委員會主任吳金城在閉幕式表示，大會共對接210家上下游企業，達成110億元（人民幣，下同）意向採購金額，推動32個重大產業項目簽約，項目投資總額288億元。

新華社報導，為期3天的大會累計1400餘名嘉賓參會，展覽面積超過5萬平方公尺，共舉辦133場主題論壇，截至8日下午3時，線下參觀人數突破17.7萬人。

本屆大會參展企業數量、展覽面積均創歷屆之最，涵蓋核心技術、智能終端、應用賦能、前沿技術四大板塊，參展企業超過400家，首發首展新品30餘款。

閉幕式上，上海發布「模」都倡議、發布大模型創新發展政策要點、簽約三批人工智能項目。

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