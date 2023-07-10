全球數字經濟大會 展示關鍵技術

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

2023全球數字經濟大會，日前在北京國家會議中心舉行。大會設置的精品主題展對外展示了數字技術在政府服務、社會發展、企業生產、群眾生活等方面的前沿場景，描繪了數字世界未來場景，觀眾可體驗領略數字技術的無窮魅力。

在人工智慧展區，多款中國國產AI大模型吸引觀眾前來體驗。「幫我生成一個展現北京歷史文化和科技發展的短視頻拍攝腳本。」王女士將一連串需求輸入對話方塊，不到5秒鐘，她眼前的AI大模型就生成了一份符合要求的文本。王女士仔細端詳一番後，笑著說：「AI可真聰明！」她正在體驗的是一款名為ChatGLM的AI大模型，個人用戶只需要輸入相應網址，就可以免費使用。

「這下體育課可沒法摸魚了！」在中國聯通展位，幾位觀眾在智慧體育課體驗區域感慨。一旁的講解員右手佩戴一條心率監測手環，左手的平板即時顯示全班60位元學生的手環資料，紅色是警戒，綠色是正常，藍色則是活動不達標。通過心率監測手環，智慧體育課能即時監測學生課堂情況，協助老師智慧調整課程安排，讓體育課更科學安全 。

以往患者看病需要帶上厚厚一疊塑膠膠片，現如今打開微信小程式就能查看「雲膠片」，能隨時調閱影像，還能實現可控分享、保護隱私—在另一側的中國電信展台，智慧醫療影像吸引觀眾前來諮詢。在位於數字安全展區的奇安信展位，一場汽車仿真平台漏洞攻防演示，吸引觀眾駐足觀看。體驗觀眾坐在駕駛艙，面前的三塊大螢幕即時模擬現實路況，駭客在後台展開攻擊，車聯網安全防護系統收到預警資訊，對非法流量和異常接入設備進行阻斷和控制，並且標記該設備，幫助車輛恢復正常行駛。數字安全領域的多家參展商帶來了拳頭產品，集中展示作業系統、晶片、資料庫等關鍵技術。

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