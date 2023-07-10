寧夏蔬菜市占率飆 進軍上海浙江深圳

「從最基礎的種植、採摘、裝箱，到技術培訓，我們也逐漸從工人變成了技術員。」寧夏固原人馬林山站在一派豐收景象的蔬菜種植區如是說。

中新社報導，寧夏南部的固原有「中國冷涼蔬菜之鄉」之稱。隨著近年當地綠色高品質蔬菜漸在大陸東南沿海城市走俏，馬林山與妻子和當地大多數人一樣，選擇留在家門口「打工」。他表示，他已在蔬菜基地工作9年，這裡的人均年收入超過2萬元（人民幣，下同）。

良好的冷涼蔬菜種植氣候，也帶來眾多外商投資。上海孫橋溢佳農業技術股份有限公司即其中之一。據該公司生產主管孟恒宇介紹，其種植基地所種植的口感西紅柿（番茄）主要運往上海市場，每斤可賣20元以上。

採摘、轉運、裝車，再通過線上銷售管道，讓新鮮蔬菜直達消費者餐桌。固原所在的六盤山地區，在古代中國曾是北方遊牧民族與中原農耕文明的交匯點。而如今，固原人正在藉助全鏈條冷涼蔬菜產業，再次從高原走向江南，讓六盤山成為網路時代的致富流量密碼。

據統計，固原市冷涼蔬菜產業年產鮮菜200餘萬噸，80%以上走進國內外大市場、暢銷粵港澳大灣區，冷涼蔬菜的品牌知名度和市場占有率不斷提升。

為進一步推廣冷涼蔬菜，寧夏冷涼蔬菜節暨全國知名蔬菜銷售商走進寧夏活動7月5日至8日在固原市舉辦。期間，10家2023年寧夏冷涼蔬菜外銷窗口分別在上海、浙江、深圳等地授牌，讓消費者可在家門口品嘗到來自千里之外寧夏的優質冷涼蔬菜。同時，寧夏相關單位與大陸21個省、市、自治區企業及相關單位簽署蔬菜產銷合作等143項合作協議，簽約金額達22.63億元。

寧夏回族自治區政協黨組副書記、副主席王和山表示，多年來，寧夏在粵港澳大灣區、長三角經濟帶、京津冀都市圈等地建設了蔬菜外銷窗口，為寧夏菜走向高端市場搭建了橋梁紐帶。