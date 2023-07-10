避暑遊商機1.5兆 陸夏日經濟夯

酷暑炎炎，在山西省大同市雲岡石窟景區內，遊客們既能步入涼爽的洞窟欣賞石窟造像，又能在綠樹掩映的景區中佇足歇腳。新華社報導，「大同溫度怡人，還有深厚的文化底蘊，我們一家人專程自駕來這裡避暑。」來自北京市的遊客王全順說。

世界氣象組織日前宣布，熱帶太平洋七年來首次形成的厄爾尼諾條件可能導致全球氣溫飆升。連日來，北京、河北、河南等地已多次發布高溫預警。截至6日，北京更是在7月歷史同期紀錄中首次出現連續兩天氣溫超過40攝氏度。

憑藉盛夏最高平均溫度26攝氏度的「清涼」優勢，大同成為周邊地區的避暑熱門「打卡地」。

「與2019年同期相比，目前日均接待的遊客數增長接近50%。」雲岡石窟票務工作人員夏麗君介紹說。當地交通運輸部門也預計，這個暑期，大同南站或將迎來自2019年開站以來最繁忙的暑運客流高峰。

持續的高溫下，避暑遊正成為大陸「夏日經濟」的新增長點。文化和旅遊部數據中心不久前對傳統高溫城市避暑旅遊市場調查數據顯示，今年第三季度傳統高溫城市的整體出遊意願達到94.6%，受訪者中38.4%的居民計畫出遊2次，35.1%的居民計畫出遊3次。

「經過近十年的培育，避暑旅遊已經完成了概念導入期，正在步入政策促進和商業實踐的新階段。」中國旅遊研究院院長戴斌表示。

為滿足旅客不斷提升的個性化、多樣化需求，西南、西北、東北等熱門避暑目的地正積極探索經驗做法。

為了吸引鄰近地區的學生群體，大同市雲岡石窟、恆山、懸空寺景區對5省市學生實施免頭道門票優惠，時間持續到9月30日。

在湖北恩施，當地依託地區特色文化，將咂酒歌、竹編非遺文化從博物館、文化館中引入日常生活場景，形成常態化的演出項目和遊客體驗項目，讓旅客在體驗中領略文化魅力。

黑龍江哈爾濱透過「自駕+露營+旅遊」業態升級，不久前吸引來自大陸各地500餘輛自駕車集聚在玉泉國際狩獵場。此外，黑龍江還打造了一系列露營基地，包括雙鴨山七星山汽車營地、鶴崗梨花谷山野公園等，讓遊客在帳篷下盡享夏日歡趣。

中國旅遊研究院日前發布的「全國避暑旅遊發展報告」指出，大陸避暑旅遊及相關市場規模已達人民幣1.2兆至1.5兆元。戴斌認為，避暑遊將為暑期旅遊細分市場的增長提供重要支撐，這同時也是下半年旅遊市場樂觀預期的重要依據。

此外，報告顯示，夏季關注養生的遊客占比高達89.1%，有九成受訪者認為避暑有利於夏季養生。目前大陸「養生+避暑」新型業態迅速興起，進一步助推康養避暑旅遊市場繁榮。