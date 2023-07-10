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二手房價跌不停 屋主急脫手 喊免費過戶

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

鄭州某視頻博主7月初在社交平台發布訊息稱房屋免費過戶，直接還房貸就行。該名博主稱當時房價為人民幣118萬元，貸款人民幣90萬元，已還五年貸款。顯示大陸部分城市在二手房價下跌現象顯著下，跌到屋主想趕快脫手。

紅星資本局報導，該名博主的物件位於鄭州曼哈頓社區（正式名稱為金水升龍廣場），鄰近中心商業區（CBD），房價最巔峰時為每平方公尺超過人民幣2萬元的價格，但現在房價已下降到每平方公尺人民幣1.2萬至1.3萬，甚至有人因急需用錢降價至每平方公尺人民幣9,091元。

報導指出，「2017、2018那兩年購房的，現在基本上都處於把房子賣了也不夠還銀行貸款（的狀態）。」一位從事法拍的仲介說。該社區今年以來至少有五套住宅房進入法拍。仲介稱，這些房子之所以會被司法拍賣，現在95%以上都是欠銀行貸款，還不上。房貸或者抵押（借錢）的，都有。

第一財經報導，資深地產從業者奚春山分析，該視頻博主當初購房為2017年，正趕上鄭州房價暴漲，不少房子動輒漲價50%甚至更高。但此後，不少二手房，就開始了「跌跌不休」。其中，曼哈頓商圈的二手房，更是因為容積率高，人群雜亂，成為下跌的急先鋒。

每日經濟新聞報導，業內人士表示，一些城市不少二手房動輒跌幅30%以上，對部分高位接盤業主而言，相當於把頭期款跌沒了。此時，如果再遭遇失業，失去收入來源，則連每月房貸還款都成為難題，於是，對業主來說，與其痛苦糾結，不如斷臂求生。

數據顯示，2023年5月，鄭州全市住宅二手房共成交1萬1,213套，成交均價每平方公尺人民幣1萬555元。

人民幣 二手房 鄭州

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