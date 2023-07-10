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鼓勵投早、投小、投科技
南開大學金融發展研究院院長田利輝分析，私募基金行業近年發展迅猛，已成為重要金融力量；為構建新發展格局，中國亟須發展私募基金以推動更多「獨角獸」、專精特新企業的孵化和成長，鼓勵投資科技產業。
中新社報導，大陸私募基金行業近年穩步發展。截至2023年5月，在大陸證券投資基金業協會登記的私募基金管理人2.2萬家，管理基金數量15.3萬支，管理基金規模人民幣21兆元左右。
田利輝認為，私募基金條例有設立創業投資基金專章，明確創業投資基金的內涵，實施差異化監管和自律管理，鼓勵「投早、投小、投科技」，並開展登記管理，對私募基金管理人及其重大事項變更實行登記管理，明確政策支持，對母基金、創業投資基金、政府性基金等具有合理展業需求的私募基金，《條例》在已有規則基礎上豁免一層嵌套限制，強化監督管理和法律責任，明確市場主體責任，明確私募基金管理人和託管人的義務要求。
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