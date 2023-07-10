陸發布報告 揭全球13礦產儲量

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

大陸自然資源部中國地質調查局全球礦產資源戰略研究中心8日發布《全球礦產資源儲量評估報告2023》，報告評估了截至2021年底全球13種礦產資源儲量資訊。

中新社報導，據瞭解，這一報告在2021年首次發布的《全球鋰、鈷、鎳、錫、鉀鹽礦產資源儲量評估報告》基礎上新增了鐵、錳、鉻、銅、鋁、鉛、鋅、磷8種礦產，並更新了鋰、鈷、鎳、錫、鉀鹽5種礦產數據，全面評估了截至2021年底全球13種礦產資源儲量資訊。

報告採集覆蓋全球150個國家的2萬餘個礦業項目數據，並對全球不同儲量體系數據和一些國家公布的儲量數據按統一標準進行對標和合理修正，最終獲得可靠、可信的全球礦產資源儲量評估數據。

據瞭解，該報告的發布豐富了具有中國大陸自主知識產權的全球儲量評估體系，有助推動全球礦業合作。

報告數據顯示，全球鐵礦石儲量1643億噸，資源量5828億噸；全球錳礦儲量20.34億噸，資源量80.73億噸；全球鉻鐵礦儲量20.42億噸，資源量43.01億噸；全球銅礦儲量82163萬噸，資源量191961萬噸；全球鋁土礦儲量153億噸，資源量432億噸；全球鉛礦儲量7547萬噸，資源量27466萬噸；全球鋅礦儲量22567萬噸，資源量63578萬噸等。

報告顯示，全球鐵、錳、鉻、鋁、磷、鉀鹽和鋰資源儲量豐富，而錫、鉛、鋅、鎳、鈷、銅等資源的保障程度較低，需進一步加大勘查力度和資金投入。中國大陸這13種礦產的儲量在全球占比差異較大，其中錫、鉛、鋅和錳等4個礦種的資源儲量全球占比超過10%，屬於優勢礦產；而其他9種礦產資源的儲量全球占比較低，屬於緊缺礦產。

中國地質調查局稱，計劃十四五期間完成對40種主要礦產的全球儲量評估，定期動態發布評估報告，提供權威的全球礦產儲量資訊。

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