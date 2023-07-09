大陸旅遊官員被阻來台 業者只剩65人來參展
二○二三台北夏季旅展預定七月十四日在世貿一館登場，據了解，由於我方不允許大陸受邀的九省旅遊官員來台，嚴重影響大陸旅遊業者來台意願，儘管我方核准一卅四名業者來台，但最後只有六十五位業者報名參展。
大陸旅遊業者將來台參加台北夏季旅展，這是疫後規模最大的大陸專業團體來台參展。大陸業者將帶來最新大陸旅遊資訊，並與台灣旅遊業者交流。
台北夏季旅展是由台灣旅遊交流協會和品保協會主辦，今年原本邀請大陸福建、浙江、江蘇、海南、黑龍江、河南、陝西、湖北與山西等九省旅遊官員和業者來台參與。
陸委會、移民署和觀光局於六月廿七日舉行聯審會。移民署次日表示，考量兩岸整體情勢、旅遊相關業者利益及民意，予以專案同意陸方旅遊相關企業、人員來台參展；至於陸方官員來台參加旅展，其必要性、急迫性及不可替代性存有疑義，不予許可來台。
據悉，聯審案在212名申請人中，扣除大陸官員，只允許134位大陸業者來台。
由於我方不同意大陸旅遊官員來台，連帶造成許多大陸業者也取消來台，主辦方表示遺憾，但對我主管機關以專案處理，仍表達感謝。
由台灣旅遊交流協會和品保協會主辦的2023台北夏季旅展，將於7月14日在世貿一館舉行，共有650個展位，預計參觀人數上看30萬人。
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