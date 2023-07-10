福建新基建 聚焦海絲、海峽特色

不久前，大陸國家鐵路集團組織在福（州）廈（門）高鐵福清至泉州區段，開展新技術部件在更高運行速度條件下的性能驗證試驗，試驗列車在湄洲灣跨海大橋以單列時速453公里、相對交會時速891公里運行，再創新高。

中新社報導，大陸改革開放45年來，得益於基礎設施建設的不斷提升，福建初步建成現代產業體系，經濟總量從60餘億元（人民幣，下同）躍升至5.3兆餘元。

當下，面對新型基礎設施建設的機遇，福建加速布局信息基礎設施，穩步發展融合基礎設施，適度超前部署創新基礎設施，優化新型基礎設施布局、結構、功能。

根據福建近日發布的新基建三年行動計劃（2023—2025年），到2025年，福建每萬人擁有5G基地台30個，互聯網省際出口帶寬達98Tbps，高性能計算峰值算力超300PFLOPS（每秒一千萬億次運算），打造數據中心網路城區1ms、中心城市間5ms”超低時延圈，力爭融入大陸全國一體化大數據中心協同創新體系。

福建是大陸數位經濟創新發展試驗區，2022年數位經濟增加值達人民幣2.6兆元，占全省地區生產總值比重超49%。今年4月的第六屆數字中國建設峰會上，福建又招商對接項目606個，總投資人民幣3357億元。

福建農林大學經濟與管理學院常務副院長戴永務表示，近年來，新基建穩步推進，帶動擴大有效投資，為經濟行穩致遠注入活力。

5G網路是福建新基建的重中之重。福建規畫高質量建設5G網路，到2025年建成5G基地台12萬個，5G用戶普及率70%；加快5G網路在中心城區、交通樞紐、產業園區、商務樓宇、醫院、學校、文體場館、旅遊景點等重點場所深度覆蓋和鄉村區域延伸覆蓋，推進高鐵、高速公路、地鐵、橋隧等交通幹線重點區域5G網路沿線覆蓋。

對於算力，福建重點依託數位福建（長樂、安溪）產業園打造數據中心集群，規模化、集約化建設存算一體的新型數據中心。

作為21世紀海上絲綢之路核心區與海峽兩岸融合發展示範區，福建發力新基建，仍將突出海絲、海峽特色。

從福建新基建三年行動計劃（2023—2025年）可見，福建支持福州打造海絲大數據中心，爭取國家行業大數據中心區域分中心布局；支持福州打造海絲高質量衛星星座及海聯網應用中心，建設泉州、三明衛星遙感分中心，打造泉州海上絲綢之路時間中心，推進莆田北斗綜合應用城市建設。

同時，福建推動海峽兩岸通信業務出入口功能升級，提升閩台信息互聯互通能力；完善海洋信息綜合感知網，打造覆蓋台灣海峽的空天地海立體觀測體系。