呈恢復性增長…陸上半年鐵路載運旅客逾17.7億人次 這日載1,966萬人次

大陸國家鐵路集團有限公司公布，今年上半年，大陸全境鐵路載運旅客達17.7億人次，呈恢復性增長。其中，4月至6月旅客載運量快速攀升，相較疫情前2019年同期，分別增長7.6%、5.6%、4.8%。其中，4月29日的旅客載運量達1,966.1萬人次，創下大陸鐵路單日旅客載運量的歷史新高。

綜合澎湃新聞、中新社報導，大陸國鐵集團客運部負責人解釋，上半年，隨著疫後開放，鐵路客流呈現恢復性增長的勢態，鐵路部門積極適應客運市場需求，加強旅客運輸組織，努力滿足節假日旅客集中出行需要，持續推出便民服務新措施。

在安排客運能力供給，全力服務旅客載運方面，負責人指出，鐵路部門充分運用鐵路12306系統的大數據，在重點地區和熱門方向即時加開列車。

該負責人強調，「上半年全國鐵路日均開行旅客列車9,311列，較2019年同期增加11.4%。」另，針對清明、五一及端午長假旅客集中外出通勤的需求，由於採取增開夜間高鐵、動臥列車、普速旅客列車等方式，也能有效地服務旅客的需求。

在優化區域客運產品和人員交流往來的便利性，大陸國鐵集團表示，廣深港高鐵跨境列車自1月15日分階段恢復運行以來，已覆蓋大陸49個城市68個車站，每日開行跨境列車達182列，雙向客流持續走高，截至6月30日累計發送跨境旅客608.7萬人次。

此外，暑假期間，國鐵集團還稱，大陸鐵路部門為了力推旅遊列車，增加通達重點旅遊城市的運行線路，特別打造熊貓專列、呼倫貝爾號、京藏號、阿勒泰號、敦煌號、梅河號等精品旅遊列車品牌，盼能促進旅遊經濟發展。