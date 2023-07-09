浙江溫州提供550職缺 對接台青實習、就業

2023浙江·台灣合作周溫州分會場活動期間，溫州於7日舉辦第八屆台青實習就業人才對接會，篩選42家企業，提供400多個就業職位，150多個實習職位給與會台青，包括當地十所大專院校，和電子、環保、鞋業等領域的上市企業，以及銀行、證券等金融機構。

「築夢溫州 創業創新」台灣青年實習就業人才對接會今年邁入第八屆，由溫州台灣青年創業就業服務中心主辦，自2015年以來，過去七屆累計組織溫州440多家企事業單位參會，提供4,100多個就業職位，累計幫助1,000多名台灣碩士博士青年學生對接，助力溫州全域打造台青「築夢家園」。

在本屆對接會，為了向台青介紹溫州的創業就業政策環境，替台灣青年與溫州高校、企事業單位及相關機構搭建直接交流的平台，共篩選42家企業，提供400多個就業職位，150多個實習職位。

參與的包括東南電子股份有限公司、浙江偉明環保股份有限公司、浙江奧康鞋業股份有限公司、報喜鳥股份有限公司、溫州源大創業服務股份有限公司等6家大陸上市企業，和興業證券股份有限公司、寧波銀行溫州分行等銀行和證券，以及溫州醫科大學、溫州大學、溫州肯恩大學等10所溫州大專院校。

溫州台灣創業就業服務中心成立於2015年，近年來，累計組織兩岸青少年交流聯誼、創業體驗1萬2,000多人次，服務台灣青年近6,500名，幫扶台青創業就業實習800名。