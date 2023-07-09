螞蟻啟動回購 估值大減75％

在前一天遭到重罰人民幣七十一點二三億元（新台幣三○六億元）後，螞蟻集團昨天宣布，將以自有資金回購現有股東的部分股份，並轉入員工激勵池來吸引人才，回購比例不超過總股本的百分之七點六。

不過路透報導，螞蟻集團股票回購估值為七八五點四億美元（約新台幣二點五兆元），遠低於二○二○年放棄的ＩＰＯ中所宣稱的三一五○億美元（約新台幣十兆元），大幅折扣百分之七十五。

ＩＴ之家報導指，螞蟻在創業初期推出員工持股計畫，螞蟻集團表示，此次回購的股份將轉入員工股權激勵池，將有助於更好地吸引優秀人才，提升公司用科技服務金融、服務實體經濟的能力。近兩年螞蟻集團持續加大科研投入，去年研發投入即達二○四億元。

北京雲億資管首席投資官張子華表示，雖然螞蟻金服回購股票的估值，遠低於該公司二○一八年上一輪融資的一千五百億美元，但該計畫為其現有投資者提供了一些流動性。「對於一些尋求退出的投資者來說，流動性可能比估值更重要」。

大陸金融監管機構七日宣布，對螞蟻金服及子公司罰款總計人民幣七十一點二三億元。被視為讓該公司獲得金融控股牌照，並為最終恢復其股票上市計畫鋪平了道路。世誠投資管理首席執行官王奇認為，「大陸需要解決螞蟻金服ＩＰＯ問題，以恢復投資者信心，這樣的進展不僅有利於阿里巴巴，也有利於整個互聯網和金融科技行業」。