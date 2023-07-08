價格戰叫停承諾書簽2天就跛腳 中汽協刪除首要條款

中國汽車工業協會6日攜手特斯拉、理想、蔚來等16家車企連和簽署一份承諾書，首條條款記載「不以非正常價格擾亂市場公平競​爭」，盼能叫停削價競爭的市場亂象。不料不到2天時間，中汽協8日發出聲明指，上述條款內容因涉及「價格」表述，表意不當，有違「反壟斷法」精神，將自承諾書中刪除。

財聯社報導，中汽協在聲明中表示，組織16家車企共同發布承諾書，旨在按照「反壟斷法」第14條「行業協會應當加強行業自律，引導本行業的經營者依法競爭，合規經營，維護市場競爭秩序」的規定，旅行行業協會維護市場公平競爭的義務。

聲明提到，因「不以非正常價格擾亂市場公平競​爭」表意不當，有違「反壟斷法」精神，引發廣泛關注，因此將上述條款自承諾書中刪除，並敦促16家及其他汽車生產會員企業，嚴格遵守「反壟斷法」及相關行政法規、指南、規章，自主定價、公平競爭，共同為產業規範健康創新發展貢獻力量。

刪除首條條款後，承諾書僅剩3點要求，包含注重營銷宣傳方式方式，不誇大宣傳、不虛假宣傳、不為吸引眼球增加獲客，而對消費者進行誤導性宣傳；發揚質量為先、品質為本的工匠精神，以高質量產品的高品質服務，滿足人民對美好生活的需求；弘揚社會主義核心價值觀念，積極履行社會責任，在穩增長強信心防風險等方面積極擔當，勇挑重擔，攜手為國民經濟增長作出重要貢獻。

「汽車人傳媒」報導，據「反壟斷法」第13、16條規定，行業協會不得組織本行業的經營者固定或者變更商品價格，達成排除、限制競爭的協議、決定或者其他協同行為。因此，或因條款表述觸及「價格」而引發輿論疑慮。

但報導也為中汽協抱屈，認為如果直接限價的確有違反法律的疑慮，但「承諾書」實際上屬倡議性質，執行層面依靠企業自律和自我約束的方式，並沒有任何限價、固價約定，更沒有形成「價格聯盟」。

報導指「這種君子協議注定是脆弱的」，如承諾書簽署者之一的特斯拉7日便宣布Model 3/Y的引薦獎勵，推薦好友購車可獲得獎勵補貼，報導質疑，「這是否相當於變相的拉客補貼，又是否在承諾書涵蓋的範圍？」

報導最後稱，具體各家車企如何做，還得看各家的想法，「想必他們也盯著對手會不會守諾，短時間就公然毀諾倒不至於，但擦邊球估計還會有」。

據悉，簽署「汽車行業維護公平競爭市場秩序承諾書」的16家車企包括中國一汽、東風汽車、長安汽車、上汽集團、北汽集團、廣汽集團、中國重汽、奇瑞汽車、江淮汽車、吉利控股集團、長城汽車、比亞迪、蔚來、理想、小鵬、特斯拉。