罰306億結束整改 螞蟻拚重新上市

大陸證監會昨晚宣布，對螞蟻集團罰款人民幣七十一點二三億元（新台幣三○六億元），並關停違規開展的「相互寶」業務，依法補償消費者利益。公告並稱，目前平台企業金融業務存在的大部分突出問題已完成整改。金融管理部門工作重點從推動平台企業金融業務的集中整改轉入常態化監管。

外界認為，完成處罰後，螞蟻集團將可能拿到金融控股牌照，還可能重新申請上市。

證監會提到，二○二○年十一月以來，從依法加強監管和有效防範風險的角度出發，金融管理部門督促指導螞蟻集團、騰訊集團等大型平台企業全面整改金融活動中存在的違法違規問題。

螞蟻集團隨後發布公告表示，收到金融管理部門行政處罰決定書，對此誠懇接受、堅決服從。

澎湃新聞報導，支付寶、財付通七日也收到大陸央行巨額罰單，分別被罰沒超人民幣卅億（新台幣一二九億元）和近人民幣卅億。

此外，證監會浙江監管局七日公告，對螞蟻基金銷售公司及公司總經理林思思的行政處罰決定書。該公司被處以人民幣七三六八萬元（新台幣三點二億元）罰款、林思思被並處以人民幣十五萬元（新台幣六十五萬元）罰款。

路透報導，儘管裁罰的金額比原先流傳的人民幣五十億元罰款消息還高，但代表監管將落幕，刺激昨天阿里巴巴港股股價午後急升百分之五，收盤漲幅收窄至百分之三點四或報港幣八十四點三元。

螞蟻集團原為阿里巴巴旗下金融業務，於二○一四年分拆出來，以第三方支付平台支付寶起家，在二○二○年上市計畫暫停前，估值一度高達二三五○億美元。

但阿里巴巴創辦人馬雲在二○二○年公開喊話大陸金融體系需要改革，引起大陸官方注意，同年螞蟻集團赴美上市的計畫遭到否決，之後當局對螞蟻集團展開多年的監管。

螞蟻集團估值一路被投資機構下修，今年初，富達投資將螞蟻集團估值調至六三八億美元。

螞蟻集團在今年初也與阿里巴巴管理團隊切割，宣布馬雲不再擔任實際控制人，螞蟻集團管理層也不擔任阿里巴巴合夥人，以提升公司治理的透明度和有效性，強化與股東阿里巴巴集團的隔離。當時外界盛傳，螞蟻集團就是在為重新申請上市做準備。