價格戰喊停 特斯拉、理想等16車企簽承諾書穩市場秩序

大陸新能源汽車市場年初起大打價格戰，多家車企拚砍價以換取銷量。為維護市場秩序，特斯拉、理想、蔚來等16家頭頭車企，6日聯合簽署了《汽車行業維護公平競爭市場秩序承諾書》，首條內容即為「不以非正常價格擾亂市場公平競​爭」，盼能叫停削價競爭的市場亂象。

綜合央視新聞客戶端、紅星資本局報導，今年大陸汽車行業出現了歷史上最大的降價潮，多達30多個品牌百餘款近日宣佈降價，幅度少則幾千，多則10萬人民幣以上，幾乎不計成本。16家車企於是在中國汽車工業協會6日主辦的「2023中國汽車論壇」上簽署了上述承諾書。

承諾書有4點要求。一是要堅持遵守行規行約，規範市場營銷活動，維護公平競爭秩序，不以非正常價格擾亂市場公平競爭秩序；二是要注重營銷宣傳方式方式，不誇大宣傳、不虛假宣傳、不為吸引眼球增加獲客，而對消費者進行誤導性宣傳。

三是要發揚質量為先、品質為本的工匠精神，以高質量產品的高品質服務，滿足人民對美好生活的需求；四是要弘揚社會主義核心價值觀念，積極履行社會責任，在穩增長強信心防風險等方面積極擔當，勇挑重擔，攜手為國民經濟增長作出重要貢獻。

中國汽車工業協會表示，大陸汽車自主品牌市場佔有率已經超過50%，取得這樣的成績來之不易，行業應當共同維護公平的市場競爭環境。

大陸工信部相關負責人出席論壇時表示，大陸汽車行業不應以非正常價格擾亂市場公平競爭。他說，當前大陸汽車產業發展進入新階段，新能源汽車形成一定的領先優勢，汽車企業應規範市場營銷行為。

該負責人呼籲，車企應避免肆意降價、網絡水軍等亂象發生，同時要練好內功，加強技術創新，提高產品質量，提供高品質服務。

中國汽車工業常務副會長付炳鋒表示，簽署倡議只是一個開始，未來還要靠車企自律規範，還有行業監管的一些手段，來進一步約束惡意降價等不良行為。