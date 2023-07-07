雲南鐵路汽車物流基地啟用 運輸輻射東南亞

大陸西南地區最大的鐵路商品汽車物流基地——桃花村鐵路商品汽車物流基地5日在雲南安寧建成投用，來自山東、四川、廣東等8個省（區、市）的商品汽車通過鐵路陸續運達，將銷往雲南16個州市及東南亞國家和地區。

中新社報導，當天10時許，一列運輸汽車的鐵路專用貨車精準對入雲南省昆明市安寧市桃花村站22道貨位後，鐵路工作人員陸續將261輛商品汽車開出，停至新建成投用的桃花村鐵路商品汽車物流基地內。

桃花村鐵路商品汽車物流基地占地面積約267畝，倉儲面積達15萬平方公尺，是集車輛運輸、檢測、倉儲等功能區為一體的大型商品汽車物流基地，預計年儲運商品汽車20多萬台。

「我們正積極瞭解客戶需求，深入開展市場調研，將通過中老鐵路把商品汽車發往寮國、泰國等東南亞國家，更好服務進出口貿易，推動經濟發展。」中國鐵路昆明局集團有限公司昆明車務段桃花村站負責人張俊介紹。

據瞭解，桃花村鐵路商品汽車物流基地建設項目是雲南建設中國大陸面向南亞東南亞輻射中心的支撐項目之一，對於完善區域物流運輸、擴大運輸能力和降低運輸成本具有重要作用。