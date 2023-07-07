發展數位經濟 貴州構建算力基地

步入數位經濟時代，算力的重要性日益凸顯。大陸「東數西算」工程啟動以來，以率先發展大數據聞名的貴州提出構建面向全大陸的算力保障基地。

新華社報導，在貴安新區，塔吊林立、長臂揮舞，車輛穿梭、工人忙碌，一個個數據中心項目正火熱施工。

走進中國聯通貴安雲數據中心的一期機房樓內，聽到24小時不停運轉的服務器響著嗡嗡聲，看到服務器機櫃外的標簽清晰地標注著裡面所存儲的數據類別。

「入駐客戶20多家，年產值約1.2億元（人民幣，下同）。」中國聯通貴安雲數據中心建設客響團隊負責人梁明說，從2013年啟動建設至今，項目已成為中國聯通在南方規模最大的數據中心。

據他介紹，為有效承接「東數西算」戰略，目前總投資約6.9億元的項目二期工程正在建設，預計2024年投產運營。屆時，數據中心機櫃規模將達1萬餘架，可更好助力數位經濟發展。

而在項目所在地一路之隔，中國移動貴陽數據中心也在進行升級擴建。業界認為，各大電信運營商加碼新型數位基礎設施建設，看中的是各行各業數位化轉型的未來需求。

刺梨是貴州的特色水果，憑藉其豐富的營養成分被稱為「維C之王」。「無數據不管理、無數據不決策、無數據不運營」，在生產刺梨汁的貴州山王果健康實業有限公司5G智慧工廠，這個標語十分醒目。

「我們廠房內有26個基地台，5G信號覆蓋整個工廠。」公司信息化團隊負責人王海說，建設5G智慧工廠有效地破解了過去設備狀態不透明、食品生產無法追溯、能耗統計無法實時監管等痛點。

在生產區一塊大螢幕上，實時呈現著從刺梨原果進廠稱重、質檢到原果清洗、壓榨，從刺梨汁沉澱、儲存到包裝、銷售等環節的情況。

「整個數位化改造花費約數百萬元，預計5年左右可以收回成本。」王海表示，通過建設5G智慧工廠，產能提升了5倍，良品率提高10%。

算力雖然看不見摸不著，但帶來的效益是顯著的。在租用中國聯通提供的雲計算服務後，貴州醬酒集團酒業生產有限公司董事長宋宏斌說，數位化技術助力製造業產業升級是大勢所趨，數據上雲帶來的最直接好處是在經營和管理過程中節省了時間、空間和經濟成本。