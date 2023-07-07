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全球5G用戶11.5億 大陸佔58%

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
全球5G用戶達到11.5億，中國大陸佔58%，5G呈現全球快速發展態勢。圖為2022世界數字經濟大會暨第十二屆智慧城市與智能經濟博覽會在浙江寧波舉行。（中新社）
全球5G用戶達到11.5億，中國大陸佔58%，5G呈現全球快速發展態勢。圖為2022世界數字經濟大會暨第十二屆智慧城市與智能經濟博覽會在浙江寧波舉行。（中新社）

中國信息通信研究院5日在2023全球數字經濟大會主論壇上發布的《全球數字經濟白皮書》（白皮書）指出，截至2023年5月，95個國家（地區）的256家網路運營商提供商用5G服務，全球5G人口覆蓋率約30.6%；全球5G用戶達到11.5億，中國大陸佔58%，5G呈現全球快速發展態勢。

中新社報導，白皮書顯示，2022年美國、中國大陸、德國、日本、韓國等5個國家的數位經濟總量為31兆美元，數位經濟佔GDP比重58%，較2016年提升約11個百分點，數位經濟規模同比增長7.6%，高於GDP增速5.4個百分點。產業數位化持續帶動5個國家數位經濟發展，佔數位經濟比重達86.4%，較2016年提升2.1個百分點。

從國別看，2016年至2022年，美國、中國大陸數位經濟持續快速增長，數位經濟規模分別增加6.5兆美元、4.1兆美元；中國大陸數位經濟年均復合增長14.2%，是同期美、中、德、日、韓五國數位經濟總體年均復合增速的1.6倍。 　　

在數位技術與產業方面，白皮書指出，5G呈現全球快速發展態勢。截至2023年5月，95個國家（地區）的256家網路運營商提供商用5G服務，全球5G人口覆蓋率約30.6%；中國大陸建成5G基地台264.6萬個，佔全球超過60%；全球5G用戶達到11.5億，中國大陸佔58%。全球5G創新應用中產業數位化佔比達60.5%，其中工業互聯網融合應用達29.4%。同時，人工智能產業平穩增長，迎來發展突破點。2022年，全球人工智能產業規模4500億美元，同比增長17.3%。 　　

白皮書顯示，數位化轉型正推動產業高端化、智能化、綠色化、融合化發展。在工業體系和製造體系的數位化過程中，新產業形態孕育形成，進而推動全球工業和製造業的重塑。 　　

白皮書對全球數位經濟發展提出展望，預計數位經濟將持續快於世界經濟整體發展；人工智能和5G、6G成為影響發展的重大賦能技術變量；網路安全將向數據安全和數位安全拓展；新型數位規則和全球數位治理格局將加快構建。 　　

2023全球數字經濟大會從7月4日持續至7日，以數據驅動發展智能引領未來為主題，由大陸工業和信息化部、商務部、國家互聯網信息辦公室、中國科學技術協會、北京市人民政府共同主辦。

美國

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