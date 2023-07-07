上海直播經濟 零售額逾2000億

上海市商務委副主任周嵐5日表示，去年上海「直播零售額」超過2000億元人民幣，占大陸總量的19.8%，規模居大陸各城市首位。

中新社報導，在當天於上海舉辦的2023品牌高峰論壇上，周嵐說，近年來，大陸積極培育壯大消費的新模式、新業態，大力推進、優化新型消費的發展環境，今年上海發布的相關促消費政策中也提出了推動新型消費發展的舉措，當前上海新型消費展現出強大的韌性和活力，「直播經濟」已成為其中的亮點。

在新型消費的有力助推下，今年1月至5月，上海網路購物交易額同比增長超過28%。周嵐說，上海集聚了眾多的國內外知名品牌，目前，九成國際知名高端品牌已入駐上海，眾多國際品牌把地區總部設在了上海，「我們將積極發揮品牌集聚的優勢，鼓勵電商平台與品牌企業深層次合作，運用大數據等技術賦能品牌營銷和產品研發」。

據周嵐介紹，上海將進一步推動商業數位化轉型，加快推動大數據、區塊鏈、人工智能等技術在商業場景中的應用，促進各消費業態融合發展。上海將繼續加大對直播電商的支持力度，努力打造成為大陸領先、具有全球影響力的直播電商重鎮。