北京推數據經濟 鼓勵設平台

根據北京市經信局消息，北京市近日發布的《關於更好發揮數據要素作用進一步加快發展數字經濟的實施意見》明確，力爭到2030年，北京市數據要素市場規模達到人民幣2000億元，基本完成大陸國家數據基礎制度先行先試工作，形成數據服務產業集聚區。

新華社報導，實施意見提出，從率先落實數據產權和收益分配制度、加快推動數據資產價值實現、全面深化公共數據開發利用、培育發展數據要素市場、大力發展數據服務產業、開展數據基礎制度先行先試、加強數據要素安全監管治理等方面著手，充分激活數據要素潛能，健全數據要素市場體系，為建設全球數位經濟標桿城市奠定堅實基礎。

根據實施意見，北京將探索建立結構性分置的數據產權制度，推動建立企業數據分類分級確權授權機制和個人數據分類分級確權授權機制。建立公共數據資產基礎台帳，做到「一數一源」、動態更新和上鏈存證，推動公共數據資產化全流程管理。探索將大陸國有企業數據資產的開發利用納入國有資產保值增值激勵機制。探索市場主體以數據資產作價出資入股企業、進行股權債權融資、開展數據信託活動。

在培育發展數據要素市場方面，北京將加大對數據流通基礎設施和交易場所的投資；推動建立健全數據要素市場的價格形成機制；鼓勵數據商進場交易；鼓勵跨國企業依託現有雲計算基礎設施建設數據運營平台等。

在大力發展數據服務產業方面，北京將支持企業開展數據採集、清洗加工、存儲計算、數據分析、數據標注、數據訓練等數據生產服務。支持企業開發數據安全評估、資產保護、數據脫敏、存儲加密、隱私計算、檢測認證、監測預警、應急處置等產品和服務。支持加強數據關鍵共性技術研發，建設數據技術創新能力平台。

同時，支持互聯網企業建設數據要素平台，實時提供數據服務。鼓勵開展數據眾採、眾創、眾包、開源社區和專營店等商業模式創新。