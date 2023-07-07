供需上揚 陸經濟緩步復甦

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中國物流與採購聯合會5日發布數據顯示，6月分大陸大宗商品指數（CBMI）為102.8%，較上月上升2.1個百分點，已連續兩個月上升。隨著經濟運行保持恢復發展態勢，6月分大陸大宗商品市場呈現供需雙旺、穩中向好特徵。

中新社報導，分析稱，從指數變化情況來看，本月指數繼續上升，且供需雙側聯動上揚，特別是需求端回升力度強於供應端，令市場庫存壓力有所緩解，顯示隨著大陸經濟恢復，以及穩增長政策預期增強，大宗商品市場需求恢復，市場人氣有所積聚，採購、生產等經營活動積極，6月分大陸大宗商品市場呈現供需雙旺、穩中向好的特徵。

各分項指數中，6月分，大宗商品供應指數為107.0%，較上月上升1.8個百分點，顯示隨著經濟溫和復甦，加上需求恢復及生產利潤有所修復，生產企業對後市預期良好，生產熱情高漲，大陸大宗商品市場供應量持續增加，供應壓力不斷加大。

6月分，大宗商品銷售指數止跌反彈，較上月回升3.8個百分點，至103.7%，顯示下游行業復甦跡象明顯，市場訂貨積極性高漲，企業訂單組織順暢，大宗市場需求呈現恢復性釋放狀態。同期，大宗商品庫存指數為99.0%，跌至2021年6月分以來最低，顯示由於近期大陸大宗商品市場供需兩旺，供求關係明顯改善，商品庫存持續減少，市場庫存壓力繼續緩解。

分析認為，進入7月分，隨著高溫和多雨天氣來臨，區域需求將進入傳統淡季，市場格局或由供需雙旺逐步向供強需弱轉化。當前大陸經濟復甦較為溫和，預計後期政策仍有加碼空間，將對市場信心帶來提振。

指數 庫存

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