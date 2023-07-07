陸多招穩房市 止不住轉弱趨勢

上半年，中國大陸各地房地產相關支持性政策推出頻度較高，許多地方打出包括放鬆限制性政策（限購、限貸、限價、限售）、提供購房補貼、優化公積金政策等的穩樓市政策組合拳。

中新社報導，中指研究院5日發布的一份研究顯示，上半年大陸各地已有百餘地方優化房地產調控政策超300次。其中，今年前4個月，政策推出頻率較高，每月大約60次左右，5月和6月，樓市相關政策推出頻次明顯放緩，6月降至36次，為上半年各月最低。

從不同城市來看，三四線城市前期政策推出較多，政策空間有所壓縮，5月以來房地產相關支持性政策的推出頻次逐步放緩。部分核心城市如杭州、南京等繼續微調政策，進一步穩定市場預期。

另據中原地產市場研究中心統計，上半年，大陸全國房地產相關政策累計推出380次左右。其中，力度最大的政策是5年期以上貸款市場報價利率（LPR）下調10個基點，降至4.2%，為2019年房貸利率「換錨」以來，5年期以上LPR的最低水平。

中原地產首席分析師張大偉認為，LPR降息配合限售放鬆、非限購區域首付比例調整、公積金寬鬆等穩樓市組合拳，預計將對房地產形成一定程度的托底作用。

張大偉也注意到，近幾個月，房地產相關政策調整多出現在一二線核心城市。如：杭州、南京等二線城市優化限購、限價、引才落戶等政策；北京、廣州等城市優化公積金政策。

據克而瑞研究中心統計，上半年寬鬆性房地產政策推出頻次最高的城市為杭州、南京、長沙、合肥、常州、深圳等，這些地方大都既推出了放鬆限制性政策措施，也推出了財稅激勵政策以及其他政策。

中指研究院認為，上半年，限購調整、限貸鬆動、限售放開、公積金優化、發放購房補貼、推動二手房「帶押過戶」、推行房屋徵收補償房票安置等為主要政策手段。其中，今年以來，已有超50城執行購房補貼政策；南京、無錫、重慶、南昌、青島等地啟動房票安置。

張大偉認為，6月房地產市場邊際繼續轉弱，多數城市銷售面積環比延續下降態勢，市場信心不足，特別是一線城市的公積金政策相對覆蓋面太小，難以拉動改善性住房需求，小陽春有降溫趨勢。下半年政策加力預期增強。