喊話「增強發展信心」　李強與經濟專家座談

就經濟發展，中共中央政治局常委、大陸國務院總理李強6日下午主持召開經濟形勢專家座談會，聽取意見建議。李強說，世界政治經濟形勢錯綜複雜，對中國大陸發展帶來諸多影響，「我們要全面、辯證、長遠地研判當前經濟形勢，進一步保持戰略定力，增強發展信心」。

據央視新聞，在聽取專家學者發言後，李強說，今年以來，中國大陸經濟呈現回升好轉趨勢。同時要看到，世界政治經濟形勢錯綜複雜，對中國大陸發展帶來諸多影響。我們要全面、辯證、長遠地研判當前經濟形勢，進一步保持戰略定力，增強發展信心。

李強表示，中國大陸正處在經濟恢復和產業升級關鍵期，要堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局。要圍繞穩增長、穩就業、防風險等，抓緊實施一批針對性、組合性、協同性強的政策措施。

他說，要圍繞高質量發展首要任務，在轉方式、調結構、增動能上下更大功夫。要建立健全政府與民營企業、外資企業等各類企業的常態化溝通交流機制，通過增強工作互動性來增強決策科學性。

據央視新聞，李強希望廣大專家學者發揮專業優勢，把握客觀規律和發展大勢，多提建設性的意見建議，為推動高質量發展貢獻智慧和力量。

據報導，與會者有中共中央政治局常委、大陸國務院副總理丁薛祥，和大陸國務委員、國務院秘書長吳政隆。座談會上，有劉尚希、羅志恆、田軒、黃先海、袁海霞、秦海林、陸銘、趙偉等大陸專家學者先後發言，他們認為，在複雜嚴峻的外部環境下，中國大陸經濟發展展現出巨大韌性，對經濟發展前景應當充滿信心。