FII執行長鄭弘孟：世界工廠的中國 無法馬上取代

鴻海集團旗下工業富聯（FII）執行長鄭弘孟6日表示，大家都在說搬離中國，但中國不僅是世界工廠，透過數字化，擁有人才、先進製造技術、完整的產業鏈和供應鏈，不是任何一個國家馬上可以取代，反而是越來越依賴中國。

鄭弘孟在「2023浙江台灣合作周」紹興分會場上指出，中國是名副其實的世界工廠，但如果簡單地把中國的角色僅認為是製造，那是不對的。中國有許多新材料和新技術的研發。

鄭弘孟進一步分析，首先就是中國經過改革開放後，有很優厚、多層次的人才。其次，就是改革開放後，經過40幾年發展，有先進製造技術。最後，中國產業鏈、供應鏈已經相當完整，這不是任何一個國家馬上可以取代，反而是越來越依賴中國。

鄭弘孟指出，有製造升級，有物流的改善，中國的發展是多元的，所以紮根中國、面向全球，對企業來說可能是一個更可行的方法。新的數字化轉型，可以一起努力把中國製造變成中國創造。

鄭弘孟提到，2018年6月8日工業富聯在深交所上市，上市第一年全球員工有19萬，工業富聯紮根中國，到現在仍然只有19萬的員工。就是代表過去五年，透過數字化人工智慧轉型，不斷創造營收的成長，也創造了利潤的增長。

鄭弘孟表示，整個AI的市場的規模逐漸在擴大，哪怕是在現在全球電子行業在低谷的時候，所以數字化顯現它的功能。「大家想人工智慧很重要，那這裡面就用到了很多生產大數據、工業大數據，包括參數達到模型，工業富聯在數據中心的建設，伺服器的加速器製造設計以及高速傳輸交換器、高數值設備商機，經過很多的投入。」

鄭弘孟舉例，5月初輝達CEO黃仁勳，講到工業化的數字化轉型，其實就自動化的設備，全部是由工業富聯卓越紹興公司所開發，這就是為什麼工業富聯不去做自動化的機器人。

鄭弘孟還提到，整個AI的伺服器其實是一個系統工程，是一個生態，特別是對於中央處理器資源的調度，加速器資源的整合，高速傳輸的建設，高速數據針對數據中心。

所以什麼叫做電腦？鄭弘孟認為，其實就是一台主機。工業富聯在全球研發，特別是在天津、深圳以及紹興做自動化，還有在杭州伺服器的生產。