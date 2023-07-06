對陸實施晶片新限制？陸商務部：美國打壓終將反噬自身

華爾街日報近期報導，有消息人士透露，美國拜登政府正考慮針對大陸的人工智慧晶片出口實施新的限制。對此，大陸商務部表示，大陸是全球最大的半導體市場，美國的打壓終將「反噬自身」。

財聯社消息指出，大陸商務部發言人束珏婷於6日例行記者會回應稱，一段時間以來，美方不斷濫用出口管制措施，持續加強對華半導體打壓遏制，「人為割裂全球半導體市場」，這是對全球自由貿易的破壞，是對國際經貿規則的無視，是對公平競爭原則的踐踏。

束珏婷強調，半導體是全球產業分工合作的典型代表。「中國是世界上最大的半導體市場，芯片（晶片）銷售規模約佔全球的1三分之一，這是中國企業與各國企業互利共贏合作的結果。」她認為，美方的做法不僅損害大陸企業的正當權益，也將損害眾多國家和地區的利益，阻礙全球科技交流和經貿合作，「最終將反噬自身」。並稱，「美國業界的相關擔憂，已經說明了這一點」。

另據環球時報報導稱，美國正一步步將對打壓大陸半導體的政策推向極致，拜登政府正在準備對大陸人工智慧晶片出口實施新一輪的限制。有美國企業表示，雖然限制對華出口人工智慧晶片不會立即產生重大的影響，但這將會導致美國產業永久喪失在大陸的機會。

於此之前，華爾街日報報導分析，美國若採用新規，可能會要求微軟和亞馬遜等美國雲端服務供應商，在提供使用人工智慧（AI）晶片的雲端運算服務給大陸客戶之前，必須先獲得美國政府批准，以彌補美國限制大陸AI發展的漏洞。報導認為，此舉可能進一步加劇美中兩國的緊張關係。