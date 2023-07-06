陸上半年中歐鐵路累計開行8641列 相比去年同期增16%

大陸今年1至6月，中歐班列累計開行8641列，發送貨物93.6萬標準箱，相比去年同期分別增長16%、30%，發運量持續攀升。截至目前，中歐班列歷年累計開行超過7.3萬列、690萬標準箱，可到達歐洲25個國家（216個城市）。

澎湃新聞報導，中國國家鐵路集團有限公司數據顯示今年前6個月，中歐班列累計開行8641列，較去年同期增長16%；而中歐班列累計運送貨物93.6萬標準箱，同比增長30%。其中，去程4620列、49.9萬標箱，較去年同期分別增長16%、29%；回程4021列、43.7萬標箱，相比去年同期分別增長16%、31%。

而南方財經統計，今年前5個月，中歐班列（武漢）、中歐班列（齊魯號）、中歐班列（西安）、中歐班列（成渝）、「義新歐」中歐班列、江蘇中歐班列開行數量分別較去年同期增長了149.53%、108%、53.4%、52%、19.78%及3.4%。

此外，大陸國鐵集團貨運部負責人稱，今年以來，隨著大陸外貿續穩，中歐班列跨境運輸需求旺盛，開行數量強勁增長。針對未來發展，他指出，一是運輸能效持續增長；二是服務品質穩步提升；三是基礎設施不斷強化。他強調，大陸國鐵集團與沿線國家鐵路部門加強合作，提昇運輸能力和服務品質，積極推動中歐班列高質量發展，「盼能有力保障國際產業鏈供應鏈穩定暢通，為促進沿線國家經濟社會發展，以及『一帶一路』注入動能」。

據陸媒21財經指出，中歐班列的市場化程度越來越高，也逐漸形成發展的內生動力，透過「多式聯運」，中歐班列逐漸找到新增長點。同時，不少城市也在積極建設中歐班列樞紐節點、集結中心。

對此，大陸國務院發展研究中心研究員李國強分析，中歐班列正從產生形成期進入成長起飛、高質量發展期，未來還要大力提升口岸和通道有效通過能力、運行效率和品質，加強中歐班列集採中心、自貿港、自貿區建設，加速推進基礎設施建設。

而復旦大學國際問題研究院副研究員馬斌則認為，「2023年中歐班列以市場競爭為導向、以質量提升為目標的轉型升級過程還將繼續，具有地理優勢、先發優勢、規模優勢、效率優勢的線路依舊是新一年里中歐班列的主力」。