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陸管制鎵鍺出口 美方堅決反對：將與盟友協商

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
針對大陸發布8月起限制晶片材料鎵鍺出口消息，美國商務部回應，「堅決反對」，並將與盟友協商解決問題。（路透）
針對大陸發布8月起限制晶片材料鎵鍺出口消息，美國商務部回應，「堅決反對」，並將與盟友協商解決問題。（路透）

大陸商務部和海關總署3日聯合發布公告指，為了維護國家安全和利益，決定自8月起要對生產高性能晶片所需的兩種半導體材料鎵、鍺及30多種相關物項實施出口管制。對此，美國商務部發言人回應，美國堅決反對這項出口管制，華府將與夥伴及盟友協商解決這項問題。

路透報導，美國商務部發言人於當地時間5日表示，美國「堅決反對」大陸宣布對生產半導體和其他電子產品所需的關鍵金屬鎵和鍺實施出口管制，並稱，美國將與盟友和合作夥伴協商解決這一問題。「這些行動突顯了『供應鏈多元化』的必要性。美國將與我們的盟友和合作夥伴一起解決這個問題，並在關鍵的供應鏈中建立彈性。」報導提到，鎵、鍺等都是芯片製造的重要原材料，這兩種金屬礦產無論是在儲量還是在出口，大陸均在全球佔據領先地位。

此外，南華早報也稱，大陸是鎵、鍺兩種元素的最大生產國，其鎵產量佔全球95%以上，鍺產量佔全球67%以上。另據海關數據顯示，2022年大陸鎵產品的最大進口國是日本、德國和荷蘭。而鍺產品的最大進口國則是日本、法國、德國和美國。

觀察者網報導特別指出，一家大陸的鍺供應商透露，「在限制令推出後收到了大量來自美國、日本和歐洲買家的諮詢，產品報價也在一夜之間飆升」。

於此之前，就北京管制鎵鍺等物象出口一事，大陸商務部前副部長魏建國近日直言，這是經過深思熟慮的「重拳出擊」，「不僅能打得某些國家慌，還會打得某些國家疼」。他警告，大陸出口管制晶片重要原材料只是開始，反制的工具還有很多。「若對華高技術限制繼續升級，中方的反制措施也會進一步升級。」任何利用霸權主義企圖推動「脫鉤斷鏈」行為，包括打壓中企「最後都是搬起石頭砸自己的腳」。

而環球時報社論5日則稱，大陸限制兩種對製造某類型的半導體和電動汽車至關重要的金屬出口，這一舉動是一個警告，「中國不會被動地被擠出全球芯片（晶片）供應鏈」，且表示此措施是用「實際方式」告訴美國及其盟友，其限制大陸採購更先進技術的措施是一次「誤判」。

美國 半導體 日本

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