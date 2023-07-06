陸首個開源桌面操作系統「開放麒麟1.0」亮相

根據大陸《科技日報》報導，昨天7月5日在北京中關村國家自主創新示範區展示交易中心舉行的「2023操作系統產業大會」上，中國首個開源桌面操作系統openKylin1.0（開放麒麟1.0）亮相。這標誌著中國大陸已具有系統組件自主選型、操作系統獨立構建的能力，降低對上游操作系統發行版社區的依賴，填補了大陸長期以來在桌面操作系統根社區領域的空白。

報導說，大會現場發布的《中國基礎軟件行業調研報告》指出，2022年中國操作系統市場規模達到人民幣155.1億元。10年間，中國操作系統市場保持穩定增長，複合增長率達6.7%。國產操作系統在生態數量和用戶使用體驗上均得到極大提升，麒麟軟件生態數量率先突破200萬款。

報導說，截至目前，麒麟操作系統已經在政務、金融、通信、電力、能源、交通、醫療、教育等行業領域得到廣泛應用，不僅服務百姓日常生活，還在天問一號、嫦娥五號、神舟十六號等大國重器上實現應用部署。

《科技日報》報導說，據了解，「開放麒麟1.0」版本已完成20以上核心組件自主選型構建，保障其在系統性能、運行兼容性、音視頻處理、文件讀寫、網絡穩定性、圖像顯示及安全等方面的先進性和領先性，未來將可使中國擺脫現有桌面系統關鍵技術長期依賴國外的現狀，所有用戶都可基於openKylin社區版本打造自己的桌面系統。