莫德納與上海簽合作協議 將在滬佈局研發、生產業務

據大陸《澎湃新聞》報導，上海市經濟信息化委、閔行區政府與美國莫德納公司昨7月5日在上海簽署「戰略合作協議」。上海市委書記陳吉寧也會見莫德納公司首席執行官斯特凡．班賽爾(Stéphane Bancel)一行；另上海市委副書記、市長龔正見證雙方簽約儀式。

報導說，莫德納公司是技術領先的創新型醫藥企業，研發的mRNA疫苗在抗擊傳染病方面扮演重要角色。此次三方簽訂戰略合作協議，將聚焦技術創新和產業發展，加速科技成果轉化，助力上海打造世界級生物醫藥產業集群。

報導說，陳吉寧介紹了上海生物醫藥產業發展最新情況。他說，生物醫藥產業是上海著力發展的三大先導產業之一，經過多年努力已經形成較為完整的產業鏈，成為全球醫藥企業的重要集聚地。我們始終對標國際最高標準、最好水平，順應生物醫藥領域研發創新模式變革，加強制度供給、健全服務體系，加快打造世界級生物醫藥產業集群，切實提升產業核心競爭力。

他說，希望以此次戰略合作協議簽署為契機，加快推動莫德納項目落地、儘早實現實體化運作，推動更多先進技術、創新產品落地上海。我們將持續營造國際一流營商環境，為企業在滬投資研發、完善業務佈局提供高效對接、便利服務，助力企業實現更好更快發展。

報導指出，班賽爾則介紹了今年4月到訪上海後相關項目推進情況和研發、生產業務開展情況。他說，這一重要協議的簽署凝聚了各方努力，將為公司在滬佈局研發、生產等核心業務提供有力支撐。充分感受到中國、上海推動生物醫藥產業發展的決心和行動，對產業未來發展充滿信心，將加快推動莫德納項目落地上海，攜手中國合作夥伴加速創新研發，更好助力生物醫藥產業發展、造福廣大患者。