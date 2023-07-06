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陸前官員：管制半導體原材出口 只是開始

聯合報／ 記者陳政錄賴錦宏／綜合報導
中國突然宣布限制出口半導體必備的鎵礦、鍺礦，恐衝擊未來半導體生產。（美聯社）
中國突然宣布限制出口半導體必備的鎵礦、鍺礦，恐衝擊未來半導體生產。（美聯社）

中國大陸宣布八月起，對半導體重要原材料鎵、鍺相關物項實施出口管制。對此，大陸商務部前副部長魏建國指出，「這只是中國反制的開始，中國的制裁手段和種類還有很多。如果對華高技術限制繼續升級，中國的反制措施也會進一步升級」。

中共中宣部主辦的報紙中國日報昨日刊登現任中國國際經濟交流中心副理事長魏建國專訪，魏建國強調，大陸宣布八月一日起對鎵、鍺相關物項實施出口管制。這一措施是經深思熟慮的重拳出擊，「不僅能打得某些國家慌，還會打得某些國家疼」。

魏建國表示，任何利用霸權主義企圖推動脫鉤斷鏈的行為，包括打壓中國企業，最後都是搬石頭砸自己腳。

環球時報指出，對部分鎵和鍺產品的出口管制，是用「實際方式」告訴美國及其盟友，他們限制中國採購更先進技術的措施是一次「誤判」。

文章稱，中國多年來以犧牲環境為代價，開發自己的稀土資源，來供應全球半導體行業。在這種情況下，中國為什麼不能做出必要的調整，在消耗有限的稀土資源來支持那些幫助美國主導的與中國「脫鉤」的國家時，採取更加謹慎的態度？

環球時報在評論稱，中國沒有理由繼續耗盡自己的礦產資源，只換來自身技術發展受阻。評論並強調，管制措施並不意味著中國大陸將禁止這些金屬的出口，但如果這些產品涉及軍事用途，或用於可能損害中國國家安全和利益的情況，當局將有權拒絕出口申請。

半導體 美國

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