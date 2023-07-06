黑龍江投入9億元 推動農產加工

「黑龍江省每年將安排專項支持資金9億多元（人民幣，下同），用於支持農產品精深加工業發展。」黑龍江省農業農村廳副廳長李文德說。

中新社報導，7月4日，黑龍江省政府新聞辦舉行黑龍江省支持農產品加工業高質量發展政策措施記者會。會上發布黑龍江省6月末連出的兩個政策，打出組合拳。會議指出，將調集重金，助推農產品精深加工產業，力爭食品產業營收到2026年達到4500億元，助力建成農產品精深加工兆級產業集群。

黑龍江省是全球僅有的三大黑土帶之一，2022年糧食總產量776.3億公斤，非轉基因大豆、粳稻、玉米種植面積和產量均居大陸首位，優質荷斯坦奶牛存欄量居大陸第一位，生鮮乳產量居大陸第二位。

黑龍江省從2019到2022這三年，該省規模以上食品工業企業三年營收平均增速為7.8%，規上企業戶數平均增長為8.7%，吸引大陸國內外龍頭企業在該省投資興業，5家企業的營收已達100億元級別，多家企業營收超20億元。

6月25日，黑龍江省政府發布《黑龍江省加快推進農產品加工業高質量發展三年行動計畫（2023—2025年）》和《黑龍江省支持農產品精深加工業高質量發展政策措施》，每年將安排專項支持資金9億多元，支持農產品精深加工業發展。

該省將發揮寒地黑土、綠色有機、非轉基因等資源優勢，打造黑龍江食品國際知名品牌，推動該省老字號食品企業走向全大陸、全球，挖掘培育一批新品牌。該省還將培育傳統啤酒、漿果飲料等特色產品，擴大鮮食玉米市場規模和影響力，集中打造一批大陸國內和國際品牌。