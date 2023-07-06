縮減鋼鐵業 山東找回藍天

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

根據7月4日山東省政府召開的記者會消息，截至目前，該省京津冀大氣汙染傳輸通道城市10家鋼鐵企業產能全部轉移退出，合計煉鐵產能1957萬噸、煉鋼產能2356萬噸。該省將以能源結構優化升級、工業汙染深度治理等為支撐，確保「十四五」末基本消除重汙染天氣。

中新社報導，當天記者會現場解讀了山東近日印發的《重汙染天氣消除攻堅行動方案》。該方案提出，到2025年，山東重度及以上汙染天數比例將控制在0.9%以內。 　　

「調整優化產業結構是減少汙染物排放、消除重汙染天氣的重要措施。」山東省工業和信息化廳副廳長孔慶成介紹說，近年來，該省加快推動化工和高耗能行業高質量發展，大力壓減低效產能。

截至目前，山東推動壓減焦化企業26家、產能1801萬噸，整合轉移地煉企業10家、產能2696萬噸，壓減輪胎企業12家，退出低效落後輪胎產能2380萬條，同時關停退出水泥熟料生產線32條、水泥磨機223台，涉及產能分別達1663.2萬噸和1.17億噸。

據山東省發展和改革委員會副主任、山東省能源局局長胡薄介紹，通過實施新一輪十強產業突破行動，山東持續深化新舊動能轉換。京津冀大氣汙染傳輸通道城市生鐵粗鋼產能應退盡退，裕龍島煉化一體化、中國重汽智能網聯重卡、比亞迪整車製造等項目加快推進建設，累計培育雁陣形產業集群143個，四新經濟增加值占比達到32.9%。

此外，山東聚焦可再生能源、核電、外電入魯、天然氣四大板塊做加法。胡薄稱，該省提速發展新能源和可再生能源，海上風電實現併網發電，累計併網規模達310萬千瓦，太陽能發電裝機持續保持大陸第一。

重汙染 再生能源

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