河南食品組聯盟 發展優勢產業鏈

在2023河南省綠色食品產業發展大會上，多個食品產業聯盟揭牌成立，意在抱團發展，打造優勢特色食品產業鏈。

中新社報導，近年來，大陸農業大省、糧食大省河南農產品資源優勢正在加速向產業優勢轉變，一批知名的特色食品品牌逐步走出大陸國門。譬如，衛龍辣條成為海外社交媒體上的網紅零食；蜜雪冰城出海，走紅東南亞市場。

官方數據顯示，2022年，河南糧食產業總產值突破3000億元人民幣，其中優勢特色農業不斷壯大，產值佔比57.8%。河南省綠色食品集群培育行動計劃明確提到，要重點培育小麥、玉米、食用菌等20條優勢特色產業鏈。2023年河南省委一號文件也提出，推動冷鏈食品、休閒食品、特色功能食品等加快升級。

基於此，在7月4日大會現場，河南省預製菜產業聯合研究院、河南省休閒食品產業聯盟、河南省冷鏈食品產業聯盟、河南省食藥同源產業聯盟、河南省酸辣粉產業聯盟同時揭牌成立。

主辦方稱，上述相關產業聯盟成立後，各鏈條龍頭企業將發揮引領帶動作用，匯聚產業鏈上下游力量，為食品行業發展助力。

如何擴寬未來食品產業的發展路徑？中國食品工業協會副會長馬勇建議，綠色食品產業是高度市場化競爭產業，如何實現發展目標、發展路徑、工作方法上的差異化、個性化、特色化，需要認真思考和研判，作出符合自身條件的科學選擇。

2022年9月，中原食品實驗室在中國食品名城漯河市揭牌成立。中原食品實驗室理事長、漯河市市長黃鈁在大會上介紹，目前，中原食品實驗室聚集23支科創團隊，圍繞食品新資源挖掘與轉化技術等6大方向開展科學研究和成果轉化，成立不足一年，已突破16項關鍵技術、發佈36項代表性成果，助推食品行業創新升級。