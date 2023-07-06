大陸-東協新興產業論壇 發表深圳倡議

中國—東盟（東協）新興產業論壇4日在深圳市召開，本次論壇以「開放包容，協同共享，共促新興產業務實合作」為主題。會上發布了《新興產業合作倡議（深圳倡議）》。

新華社報導，《新興產業合作倡議（深圳倡議）》旨在進一步加強中國大陸和東協共同建設區域性創新生態系統，構建更具平等性、包容性和建設性的產業鏈供應鏈伙伴關係，探索在數位經濟等新興產業領域開展合作，推動建立中國—東協工業領域部長級對話交流機制。

大陸工業和信息化部部長金壯龍在論壇上致詞說，中方願與東協各國攜起手來，共話新興產業發展。充分發揮中國—東協數位部長會議機制作用，加快建立中國—東協工業領域部長級對話交流機制；促進重點領域高質量發展，聚焦新能源汽車、數位經濟、能源電子等新興產業領域，挖掘一批科技含量高、投資體量大、產業帶動性強的重大項目；探索協同發展新模式，實現產業鏈、供應鏈、價值鏈更深層次融合，構建具有中國—東協特色的新興產業協同發展模式。

論壇由大陸工業和信息化部、廣東省人民政府、深圳市人民政府共同主辦，來自東協各國工業和信息通信業的主管部門，駐華使領館，中國和東協新興產業智庫、商協會、領軍企業及相關國際組織約300名代表參加。