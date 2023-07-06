湘台青年人才交流會 助青創圓夢

中新網報導，「青春同心，同夢共圓」湘台青年人才交流會，4日在湖南長沙舉行。來自台灣台東大學、中原大學等校師生與台灣青年創業團隊120餘人參加。接下來幾天，兩地青年人才將開展創業專案路演、就業創業政策分享、籃球友誼賽等，推動湘台青年交流互訪，找准兩地資源稟賦、優勢產業契合處共同追夢、築夢、圓夢。

「兩岸青年為共創民族未來肩負重任，惟有團結友愛、攜手打拼；惟有懷抱夢想、腳踏實地。」湖南省台辦副主任郭俊彥表示，湖南著力擴大湘台青年人才交流，創新交流合作平台，就是讓兩岸青年增進彼此了解，增進互信認同，促進兩岸青年攜手並進、共同成長。

本次既有代表湘台兩地優勢產業青創團隊專案路演「PK」，也有兩地青年人才建立長期合作願望安排；既有參訪嶽麓書院探尋湖湘文化根脈，也有體驗亞洲最大、最具創造力的「七彩盒子」全媒體動能；既有充滿青春活力的籃球友誼賽，還有走入新時代城鄉融合發展與鄉村振興的文旅新發現。

交流會讓台灣青年親自體驗湖南歷史文化底蘊和多元創新的新時代面貌，促進兩地交流合作與融合發展。

「我第一次去昆明參展，帶的貨物艾草條第二天就全部賣完了，這既是大陸市場的廣闊，同時同胞們也非常照顧我們台商。」台青科（武漢）眾創孵化空間有限公司總經理林政輝，分享了自己在大陸發展奮鬥的故事。

他表示，他分享自身在大陸追夢、築夢、圓夢的故事，就是希望廣大台灣青年能摒棄網路不夠真實的言論，都能「眼見為憑，看一看兩岸繁榮發展的前景」。

當日，中華創業育成協會還與長沙市青年企業家協會，簽訂兩地人才交流合作協議。湘台青年人才交流會之專案路演上，湘台兩地青年創業者從人工智慧、數字經濟、資訊技術及生活應用、音樂文創等領域，進行專案交流。