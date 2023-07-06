合肥新能源車 充電綜合體試營運

下午三點，出租車（計程車）司機胡朝宏與往常一樣，把車開進安徽省合肥市的一處新能源汽車充電綜合體。他拿出手機掃碼，為汽車充電，而他則可以到休息室裡休息，為自己「充電」。

新華社報導，近期，合肥市首個新能源汽車充電綜合體項目開始試運營。據了解，該綜合體為一處地下一層、地上五層全額配比充電樁的自走式公共停車樓，共設置197個停車位，其中小車充電樁停車位185個，大型貨車充電樁停車位12個。

合肥市電動汽車充電設施投資運營有限公司副總經理陳晶晶說，該項目採用「充電+商業」的運營模式，打造含餐飲、便利店、休息室等服務設施的專屬休息區，可供司機就餐、閱讀等。

後期，這裡還將通過招商引入新能源相關業態，為司機們提供洗車、維修、保險理賠等服務，讓司機們在充電的同時就能解決車輛相關問題，進一步提高公共服務水平。

炎炎夏日，現場可見，不少計程車司機、網約車司機和胡朝宏一樣，也把車開到這裡充電。相比露天的充電站，司機們表示，這座充電綜合體不僅可以遮風擋雨，也使新能源汽車充電過程更加安全。由於充電車位數量足夠，車主們通常不需要排隊等候。

近年來，大陸新能源汽車產業增長迅速，新能源充電設施成為新型城市的重要公共設施，是發展和推廣新能源汽車的重要保障。

據統計，2022年，合肥市新能源汽車產業鏈產值突破1000億元人民幣。目前，合肥市擁有江淮、蔚來、比亞迪、長安、安凱、大眾（安徽）等一批整車企業，集聚產業鏈企業500餘家，從業人員約10萬人，新能源汽車在城市的大街小巷隨處可見。合肥正全力打造具有國際影響力的「新能源汽車之都」。

「新能源汽車充電綜合體項目打造了合肥市充電基礎設施建設樣板，為合肥建設具有影響力的新能源汽車之都貢獻力量。」陳晶晶說，該項目有效緩解了合肥經濟技術開發區新能源汽車充電、停車難題，日均可充電約3萬度，可滿足1000輛以上新能源汽車的充電需求。

此外，該建築屋面設有太陽能發電系統，室外安裝了雨水回收裝置。屋頂太陽能板面積達到1100平方公尺，晴天時的日發電量約800度，在滿足建築本身照明、通風等用電需求後，剩餘電量還能為新能源汽車充電。

大陸國務院辦公廳6月發布的《關於進一步構建高質量充電基礎設施體系的指導意見》提出，到了2030年基本建成覆蓋廣泛、規模適度、結構合理、功能完善的高質量充電基礎設施體系，建設形成城市面狀、公路線狀以及鄉村點狀布局的充電網絡。