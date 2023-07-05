電動車新里程！電池爆炸風險大幅降低 寧德時代科學家吳凱奪歐發明大獎

在陸網被稱為「萬億寧王」的大陸新能源車大廠寧德時代又有大消息！總部設在德國慕尼黑的歐洲專利局（The European Patent Office）宣布，由於寧德時代開發出可降低爆炸、火災風險的帶蓋鋰電池，寧德時代首席科學家吳凱及其團隊從600多名候選人中脫穎而出，榮獲2023年歐洲發明家獎的「非歐洲專利局成員國獎」。

綜合央視新聞、上海證券報等多家陸媒報導，據歐洲專利局官方網站介紹，吳凱及其團隊開發了一種帶有頂蓋的鋰離子電池，該頂蓋可作為一種屏障，降低電池安全風險，進而降低電動車電池爆炸和火災風險。因此，使吳凱等人獲得本次EPO發明家大獎。

對此，吳凱表示，很榮幸獲得歐洲發明家獎，這將激勵他與寧德時代在電池技術方面持續創新。「更重要的是，搭載我們先進、安全電池的電動汽車正在讓更多人擁抱可持續的生活方式，從而推動全球能源轉型。」他還說，未來希望有更多全球的發明家能堅持加入新能源領域，並堅持「多學、多做、多問的理念」，一起為人類的福祉開發出更多的創新成果。

據悉，歐洲發明家獎是一項全球高度認可的創新獎項，由歐洲專利局、歐盟委員會企業和工業總司於2006年聯合設立，其目的在鼓勵為當前時代所面臨的一些最大挑戰提出解決方案的個人和團隊。

而歐洲發明家獎的「非歐洲專利局成員國獎」類別主要用途，是為了讚譽來自歐洲專利局39個成員國以外的傑出發明家的工作成果，值得注意的是，其獲獎者此前均已獲得過一項歐洲專利。

另據公開資料顯示，本次寧德時代獲獎團隊的吳凱為1968年出生，最高學歷為上海交通大學博士。自1992年起，先後任職於武漢理工大學、東莞新科磁電廠及東莞新能源，並擔任講師、研發經理、電子研發經理與研發總監等職務。