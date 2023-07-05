快訊

防止性騷發生 除了修法她指這些思維應改變

今天熱爆了！花蓮飆出39.1度 17縣市發布高溫特報

熱門品項不賣了？阿堂鹹粥菜單藏玄機 鄉民一算大驚：漲到300元了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全球5G專利排名 華為第一 小米擠入第十名

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
全球5G專利排名，華為再度穩居第一。（網路照片）
全球5G專利排名，華為再度穩居第一。（網路照片）

中國信息通信研究院發布《全球5G標準必要專利及標準提案研究報告（2023年）》指出，今年共有五家中國品牌入選TOP10榜單，較去年再添1家，目前已佔據半壁江山。其中，華為5G標準必要專利全球排名第一，小米以高成長速度首次擠進第十名。

該報告截至2022年12月31日ETSI專利資料庫中的全部5G聲明專利及其同族擴展專利進行統計分析，在ETSI進行5G標準必要專利聲明的產業主體中，排名前十位企業的有效全球專利族數量占比超過全部專利族數量的75％，基本體現了全球5G標準必要專利活動的主要趨勢。

從有效全球專利族的占比來看，華為的有效全球專利族數量占比為14.59％，排名第一位；高通排在第二位，其占比為10.04％；三星排在第三位，其占比為8.80％。排名第四位至第十位的企業依次是中興、LG、諾基亞、愛立信、大唐、OPPO和小米。

其中，小米首次躋身全球5G標準必要專利前十。從排名攀升速度來看，多方權威資料顯示，截至2020年底，小米5G標準專利聲明數量進入全球前15位，到2021年底進入前13位，2022年底一舉進入前10位。

更多資料顯示，中國已經在全球5G發展取得領先優勢。據國家智慧財產權局智慧財產權發展研究中心去年披露的消息，截至2022年6月，在全球聲明的5G標準必要專利共21萬餘件，涉及4.7萬項專利族，其中來自中國聲明的專利族為1.8萬項，全球占比40％，排名第一。

專利 財產

延伸閱讀

為專利無效請求槓上！ 小米和華為7月21日法庭見

CL來台私下行蹤曝光！親密合照「小米」還被他親

過去一周解雇30員工 傳小米印度將大規模裁員

小米回應印度子公司大裁員：根據市場狀況和業務預測規劃員工數量

相關新聞

美準備限制中企使用美雲端 陸專家：已無所不用其極

據美國《華爾街日報》4日報導，拜登政府正在準備限制中國企業使用美國雲計算服務，從而防止中企繞開美國對華先進製程人工智能（...

「男神時代來臨」陸男人愛美覺醒 正創造龐大商機

近幾年，中國大陸男人正以肉眼可見的速度變得越來越愛美。男士護膚美妝保養品的增長速度，超過女士同類產品，行業市場規模處於逐年增長趨勢，今年預計將超過人民幣200億元。

全球5G專利排名 華為第一 小米擠入第十名

中國信息通信研究院發布《全球5G標準必要專利及標準提案研究報告（2023年）》指出，今年共有五家中國品牌入選TOP10榜...

返還高收入者所得稅? 陸官方：違反共同富裕原則

據紅星新聞報導，近日，據浙江省溫嶺市政府官網，溫嶺市財政局、國家稅務總局溫嶺市稅務局分別答復當地多位政協委員和人大代表「...

6月財新服務業PMI為53.9，放緩至五個月低點

財新傳媒5日公布中國6月財新服務業PMI為53.9，較5月的57.1回落3.2，放緩至五個月來低點，但連續六個月處於擴張...

陸6月財新服務業PMI為53.9　月減3.2個百分點

主要追蹤中小企業的大陸財新PMI指數，5日發布6月大陸財新服務業PMI為53.9，雖連續六個月處於擴張區間，但低於預期值...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦