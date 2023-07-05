全球5G專利排名 華為第一 小米擠入第十名

中國信息通信研究院發布《全球5G標準必要專利及標準提案研究報告（2023年）》指出，今年共有五家中國品牌入選TOP10榜單，較去年再添1家，目前已佔據半壁江山。其中，華為5G標準必要專利全球排名第一，小米以高成長速度首次擠進第十名。

該報告截至2022年12月31日ETSI專利資料庫中的全部5G聲明專利及其同族擴展專利進行統計分析，在ETSI進行5G標準必要專利聲明的產業主體中，排名前十位企業的有效全球專利族數量占比超過全部專利族數量的75％，基本體現了全球5G標準必要專利活動的主要趨勢。

從有效全球專利族的占比來看，華為的有效全球專利族數量占比為14.59％，排名第一位；高通排在第二位，其占比為10.04％；三星排在第三位，其占比為8.80％。排名第四位至第十位的企業依次是中興、LG、諾基亞、愛立信、大唐、OPPO和小米。

其中，小米首次躋身全球5G標準必要專利前十。從排名攀升速度來看，多方權威資料顯示，截至2020年底，小米5G標準專利聲明數量進入全球前15位，到2021年底進入前13位，2022年底一舉進入前10位。

更多資料顯示，中國已經在全球5G發展取得領先優勢。據國家智慧財產權局智慧財產權發展研究中心去年披露的消息，截至2022年6月，在全球聲明的5G標準必要專利共21萬餘件，涉及4.7萬項專利族，其中來自中國聲明的專利族為1.8萬項，全球占比40％，排名第一。